Скандал в самолете, внебрачная дочь, «нофелет»-разлучник: секреты и конфликты Александра Панкратова-Черного

Один из таких романов случился на съемках фильма «Где находится нофелет?». Одну из девушек, с которыми его герой знакомился на улице, играла молодая актриса Вероника Изотова. У них уже когда-то были отношения, и вот теперь чувства вспыхнули с новой силой.

Актер настолько потерял голову от любви, что даже… женился на Веронике. Правда, этот брак продержался недолго – оба были вспыльчивыми, эмоциональными, часто ссорились, не хотели друг другу ни в чем уступать. И уже через несколько месяцев развелись, и Панкратов вновь вернулся к Юлии.

Внебрачная дочь?

Когда Панкратов-Черный уже стал знаменитым, внезапно выяснилось, что у него есть взрослая дочь. Актера отыскала женщина, с которой у него когда-то был роман в Нижнем Новгороде. И сообщила, что у нее дочь от Александра.

Поначалу Панкратов поверил ей и воспринял неожиданное появление дочери доброжелательно. Но потом выяснил, что между ними нет родства, и вообще, родилась Светлана через полтора года после того, как он уехал из Новгорода. Актер понял, что вся эта история была придумана лишь для того, чтобы «развести» его на деньги:

«Зарабатывали на мне деньги, об этом даже говорить не хочу. Все было абсолютной неправдой. Но я помогал, даже в театр устраивал, потому что Свету ни в один театр не брали. Мне ее жалко, она оказалась очень порядочной девочкой. Со Светой я дружу, хотя оказалось, что она не моя родная дочь. Гнилая и нечестная история».

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