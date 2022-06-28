Скандал в самолете, внебрачная дочь, «нофелет»-разлучник: секреты и конфликты Александра Панкратова-Черного

«Ты же страшненький!»
Саша мечтал о сцене с детства, постоянно устраивал какие-то представления. Когда о его мечте узнала мама, она удивилась: «Какой из тебя артист, ты же страшненький!» Знала бы она тогда, каким успехом у женщин будет пользоваться ее «страшненький» сын!
Как Панкратов стал Черным
Во ВГИКе, так уж получилось, учились сразу два Саши Панкратова. Как вспоминал актер:
«Саша Панкратов закончил ВГИК гораздо раньше меня, снял свою первую работу и уехал в Карловы Вары на кинофестиваль. Когда он туда приехал, фотографию в журнале поместили его, а фильмографию и биографию напечатали мою. После кинофестиваля меня вызвали в Госкино, и председатель Филипп Ермаш сказал, чтобы я сменил фамилию».
Чтобы избежать недоразумений в дальнейшем, наш герой добавил к своей фамилии «Черный» - его так назвали из-за смоляных кудрей.
Его подозревали в «любви по расчету»
Александр Панкратов-Черный. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Еще студентом Саша познакомился с Юлей Монаховой, дочкой знаменитого кинооператора. Дело шло к свадьбе, но однажды будущий тесть выразил сомнение: ему казалось, что «ушлый провинциал» (Панкратов родом с Алтайского края) решил войти в их семью, чтобы «примазаться» к известной в киношных кругах фамилии и сделать за счет этого карьеру.
Это подозрение настолько сильно обидел Александра, что он сказал: и не надо, не собираюсь я становиться частью вашей семьи и эксплуатировать фамилию.
Тем не менее, они с Юлией стали жить вместе. В 1980 году у них родился сын Владимир. Но в ЗАГС Панкратов повел любимую нескоро: только в 2012-м они официально стали мужем и женой. К тому времени Александр несколько раз уходил от Юлии и даже заводил другие семьи, но всякий раз возвращался. А она всегда его ждала и прощала все увлечения и романы.
Как «нофелет» увел его из семьи
Кадр из фильма «Где находится нофелет?». Слева – Вероника Изотова
Один из таких романов случился на съемках фильма «Где находится нофелет?». Одну из девушек, с которыми его герой знакомился на улице, играла молодая актриса Вероника Изотова. У них уже когда-то были отношения, и вот теперь чувства вспыхнули с новой силой.
Актер настолько потерял голову от любви, что даже… женился на Веронике. Правда, этот брак продержался недолго – оба были вспыльчивыми, эмоциональными, часто ссорились, не хотели друг другу ни в чем уступать. И уже через несколько месяцев развелись, и Панкратов вновь вернулся к Юлии.
Внебрачная дочь?
Когда Панкратов-Черный уже стал знаменитым, внезапно выяснилось, что у него есть взрослая дочь. Актера отыскала женщина, с которой у него когда-то был роман в Нижнем Новгороде. И сообщила, что у нее дочь от Александра.
Поначалу Панкратов поверил ей и воспринял неожиданное появление дочери доброжелательно. Но потом выяснил, что между ними нет родства, и вообще, родилась Светлана через полтора года после того, как он уехал из Новгорода. Актер понял, что вся эта история была придумана лишь для того, чтобы «развести» его на деньги:
«Зарабатывали на мне деньги, об этом даже говорить не хочу. Все было абсолютной неправдой. Но я помогал, даже в театр устраивал, потому что Свету ни в один театр не брали. Мне ее жалко, она оказалась очень порядочной девочкой. Со Светой я дружу, хотя оказалось, что она не моя родная дочь. Гнилая и нечестная история».
Конфликт в самолете
Александр Панкратов-Черный. Фото: Global Look Press
В 2019 году имя Панкратова-Черного звучало во всех новостях: его сняли с рейса, обвинив в неадекватном поведении. По словам артиста, он купил билет в бизнес-класс самолета «Барнаул-Москва».
Заняв свое место, он попросил стюарда принести сто граммов водки и воду без газа. В ответ стюард обвинил его в неадекватном поведении и попросил покинуть борт. Это очень обидело Александра Васильевича, он вышел к пассажирам и сказал:
«Господа пассажиры, посмотрите на меня. Я веду себя неадекватно? Я пьян? Вот он я стою перед вами, простите меня ради Бога».
И все же ему пришлось покинуть самолет. Панкратов-Черный отправился в столицу следующим рейсом. Супруга актера, Юлия Монахова, так прокомментировала инцидент:
«Я в шоке, не пойму, в чем дело, был в более или менее нормальном состоянии. Не был сильно пьян, немножко выпил, но не в такой степени, как все пытаются показать».
Мнения знаменитостей по поводу конфликта тогда разошлись: одни защищали актера, другие считали его поведение недопустимым. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов сказал:
«Может, его эти 100 граммов водки спасут? Да налей ты ему, он же не гопник подзаборный! В конце концов, может, человек волнуется?»
А Владимир Жириновский выразил прямо противоположное мнение:
«Хватит гастролей, поезжайте по селам Алтая и отдыхайте больше. Недопустимо: сел в самолет — и дай ему 100 граммов водки! Забудьте про алкоголь вообще, когда вы сели в самолет, поезд, теплоход, машину! Александр Васильевич пусть сидит дома, в Барнауле, не надо летать туда-сюда».
Впрочем, это недоразумение можно считать единственным громким конфликтом с участием Панкратова-Черного. В остальном жизнь актера течет спокойно и стабильно: он продолжает сниматься, вот уже больше 40 лет живет с Юлией Монаховой, они, судя по всему, счастливы вместе, супруга всегда и во всем поддерживает мужа и помогает ему.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.