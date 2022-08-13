Шаман: откуда взялся паренек с дредами, чей клип на патриотический хит набирает миллионы просмотров

Соцсети взорвал новый трек и клип на песню «Я русский» артиста с псевдонимом Shaman. Буквально за несколько дней ролик набрал более 5 млн просмотров. У клипа более 82 тыс. комментариев, почти все восторженные. Появились афиши с анонсами: до конца года он даст 40 концертов! Так кто же такой этот загадочный Shaman?

Замеченный Пугачевой

Ярослав Дронов (настоящее имя Шамана) из Новомосковска (Тульская область) связан с музыкой через ДНК. Почти все в его семье так или иначе имеют отношение к этому виду искусства.

- Отец играет в группе на электрогитаре, мама хорошо поет, - признавался он в интервью «Телепрограмме».

Неудивительно, что сам парень не только начал петь, но и освоил кучу музыкальных инструментов: фортепиано, синтезаторы, барабаны, бас-гитара, флейта, гармошка, балалайка, перкуссия. Окончил музыкальную школу и музыкальный колледж. В вокальных конкурсах Дронов участвовал с детства и множество из них выиграл. Потому и решил заявить о себе на всю страну, в 2013 году пройдя кастинг в шоу «Фактор А», где царила Алла Пугачева. Выиграть не удалось, артист занял третье место, зато от Примадонны получил спецприз - «Золотую звезду».

Затем был проект «Голос». В третьем сезоне шоу Ярослав добрался до финала в составе команды Пелагеи. И самым запоминающимся было выступление в нокаутах, когда Дронов исполнил гипнотическую народную балладу «Когда молод был»: это композиция из репертуара ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», которую музыкант сам аранжировал.

- Не люблю пафосных выражений, но транс и медитация - по смыслу близкие к этому состоянию [в котором выхожу на сцену] понятия, - рассказал после выступления Дронов. - Я стараюсь выбросить все из головы, опустошить себя. Вплоть до того, что забываю, как меня зовут. Идет полная перезагрузка за две минуты. Отхожу в сторону, абстрагируюсь и за несколько секунд до выхода на сцену наполняю себя энергетикой зала.

Из того самого номера, когда Ярослав пел в как бы прошитой пулями окровавленной футболке, по сути, и родился образ нынешнего Шамана: загадочного персонажа с выбеленными дредами, который поет про родную страну. Как бы кому ни казалось, это не спекуляция на модной теме - Дронов шел к этому давно.

Другое дело, что долго не получалось. Он тяготел к фолку, но петь приходилось попсовые хиты на потребу публике: много лет он солировал в составе кавер-группы, пока в 2020 году не решился разорвать с прошлым и стать под крыло Виктора Дробыша. В лаборатории именитого продюсера и появился на свет Shaman.

Не песня, а состояние души