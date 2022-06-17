Сергей Жорин рассказал, каким образом двоюродная сестра Александра Градского может получить наследство

Пару дней назад в прессе снова заговорили о наследстве Александра Градского. Двоюродная сестра музыканта Наталья утверждает, что 20 лет назад он незаконно получил квартиру на Бережковской набережной и дачу в элитном поселке Расторгуево, которые принадлежали ее покойному отцу Борису Градскому. Якобы за три дня до ухода своего дяди, когда он уже находился в невменяемом состоянии, артист заставил его подписать необходимые бумаги в присутствии нотариуса.

По словам Натальи, она пыталась добиться справедливости еще при жизни музыканта, даже нанимала адвоката, однако ее попытки не увенчались успехом. Как говорит женщина, артист, имеющий обширные связи во всех сферах, посоветовал не связываться с ним. Периодически Наталья спрашивала у двоюродного брата, согласен ли он с поступком дяди и не передумал ли вернуть полагающуюся ей долю, но певец не давал ответа.

«Но, понимаете, у меня второй ребенок — аутист, в какой-то момент я подумала, что сейчас всю жизнь на это положу, начну бегать по судам… Не знаю, наверное, была не права, наверное, была бессребреником, слишком молодой, 30-летней», - рассказывала Наталья изданию Starhit.

Уже после смерти Александра Градского его двоюродная сестра подумала, что уж теперь сможет отстоять свое право на имущество. Она намеревалась обратиться в суд. Но, по словам Натальи, сын музыканта Даниил пообещал уладить дело мирным путем, рассказывал, как будет судиться со вдовой отца Мариной Коташенко, пообещал дать тете 200 000 долларов. Однако, как утверждает Наталья, не выполнил своего обещания.

Сам же Даниил Градский в беседе с журналистами опроверг слова Натальи.

«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Но мы обычные люди. Какое отношения я имею к этой истории? Я не обещал ей никогда в жизни квартиру. У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним. У меня отец умер, у меня горе», — отметил Даниил Градский.

По его словам, родственница, уже давно живущая во Франции, ищет способы самовыражения.

Комментарий адвоката Сергея Жорина

Каким образом Александр Градский мог получить наследство своего дяди? И может ли Наталья оспорить это решение? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответил адвокат Сергей Жорин.