Сергей Джигурда: как выглядит и чем занимается брат эпатажного Никиты

Имя Никиты Джигурды давно стало в нашей стране синонимом эпатажа. Каких только скандальных историй не происходило с Никитой! А вот о том, что у него есть старший брат, похожий на него как две капли воды, — знают, наверное, только самые преданные поклонники. В день рождения Сергея Джигурды расскажем о его судьбе и об отношениях с братом.
Из рода запорожских казаков
Род Джигурда происходит из запорожских казаков. В семье киевских инженеров Бориса и Ядвиги родились трое сыновей — Сергей, Никита и Руслан. В детстве Сергей и Никита были неразлучны, и для Никиты авторитет старшего брата был непререкаемым. После школы Сергей поступил в Киевский институт театрального искусства.
Спустя 5 лет пришло время выбирать профессию Никите. Он оказался более амбициозным, чем старший брат, — отправился в Москву.
Кино и театр
Сергей Джигурда. Кадр из фильма «Богдан Зиновий-Хмельницкий»
К тому времени Сергей уже стал актером донецкого театра, потом работал в нескольких киевских театрах. И снимался в кино. Среди его самых известных киноработ — роль польского короля Яна Казимира в драме «Богдан Зиновий-Хмельницкий». Снимался он и в таких фильмах, как «Исповедь дьявола», «Такая работа», «Свидетели»… Не без помощи Никиты Сергей тоже стал москвичом.
Бардовские песни
В круг его интересов входило не только актерство. В одном из интервью Сергей рассказывал:
«Как и все советские люди, родители верили в светлое коммунистическое будущее, пели под гитару бардовские песни. Когда они разошлись, я переживал — мы с отцом были близки. Он часто забирал меня из школы и, пока шли до дома минут 40, придумывали рифмы. Наверное, благодаря этой игре я стал писать стихи».
К стихам добавилась музыка, и скоро Сергей Джигурда стал довольно известным бардом. Он участвовал (и нередко побеждал) в фестивалях бардовской песни в разных странах. Сергей Джигурда – признанный знаток творчества Высоцкого и Окуджавы.
Воспитал сыновей Дениса Матросова
Людмила Татарова. Кадр из фильма «Бешеная»
Личная жизнь Сергея, пожалуй, не менее насыщенная, чем у Никиты, правда, в отличие от брата, проходит она вдали от телекамер и ток-шоу. Он был женат несколько раз, но вот уже много лет счастлив в браке с актрисой Людмилой Татаровой.
Они встретились, когда Сергей был женат на другой женщине. Своих детей у него не было. Женившись на Людмиле, он стал отчимом для ее двоих сыновей, рожденных в отношениях с Денисом Матросовым. Мальчики почти сразу стали называть его папой, Сергей даже дал им свое отчество и полностью заменил отца.
Людмила моложе 66-летнего Сергея на 17 лет, но разница в возрасте, похоже, никогда не мешала им. Сыновьям Владимиру и Юрию уже исполнилось 23 года (они близнецы), оба всегда тепло отзываются о своем отчиме. Правда, бывший муж Татаровой, Денис Матросов, рассказывал о том, что Людмила сама запрещала ему видеться с детьми и настраивала их против родного отца. Кто прав в этой ситуации — понять сложно.
Скандалы в эфире: Сергей против Никиты
Сергей Джигурда. Кадр из передачи «Братья и сестры»
В детстве Никита и Сергей дружили, но потом их отношения разладились. Сергей иногда появляется на ток-шоу, посвященных его младшему брату, — для того, чтобы рассказать какие-нибудь скандальные подробности из жизни Никиты. Например, в эфире одной из передач он поведал, как Никита еще в детстве попал в психиатрическую клинику.
В интервью Сергей Джигурда рассказывал и об увлечении брата наркотиками:
«Никита крепко подсел. Сначала все было нормально, Никита работал, но потом решил, что ему нужен допинг. Он считал, что марихуана безвредна в любом количестве. Ложь! Это была действительно серьезная проблема. Из-за этого и Марина Анисина с ним рассталась. Из-за этого я перестал с ним общаться. В эти моменты он становился неадекватным».
Обвинял он младшего брата и в том, что тот нанес на тело татуировку, символизирующую поклонение дьяволу. На шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» из-за этого разгорелся настоящий скандал. Братья едва не подрались, обвинили друг друга в предательстве.
Никита сказал, что всегда делал для брата все, что мог, и добавил, что не держит на него зла. Сергей же ответил, что такой гениальный актер, как Никита, не имел права «предавать» театр ради бизнеса. Услышав предложение Никиты помириться и пожать друг другу руки, Сергей в сердцах ответил: «Да пошел ты!»
Что это — в самом деле напряженные отношения, застарелые обиды? Или эпатаж, без которого давно уже не мыслит своей жизни Никита Джигурда? Нам, простым зрителям, трудно об этом судить. Очевидно одно: оба брата отличаются талантами и способностью «держать» публику. Если не актерством — то скандалами.
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