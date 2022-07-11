Сергей Джигурда: как выглядит и чем занимается брат эпатажного Никиты

Имя Никиты Джигурды давно стало в нашей стране синонимом эпатажа. Каких только скандальных историй не происходило с Никитой! А вот о том, что у него есть старший брат, похожий на него как две капли воды, — знают, наверное, только самые преданные поклонники. В день рождения Сергея Джигурды расскажем о его судьбе и об отношениях с братом.

Из рода запорожских казаков

Род Джигурда происходит из запорожских казаков. В семье киевских инженеров Бориса и Ядвиги родились трое сыновей — Сергей, Никита и Руслан. В детстве Сергей и Никита были неразлучны, и для Никиты авторитет старшего брата был непререкаемым. После школы Сергей поступил в Киевский институт театрального искусства.

Спустя 5 лет пришло время выбирать профессию Никите. Он оказался более амбициозным, чем старший брат, — отправился в Москву.

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