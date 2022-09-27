Сергей Бурунов: самый «народный» актер и самый застенчивый холостяк российского шоу-бизнеса

Сергея Бурунова называют одним из самых «народных» актеров страны. Несмотря на то, что сниматься в кино он начал очень давно, настоящий успех пришел к актеру ближе к 40 годам – благодаря ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Содержанки». А за роль в сериале «Мылодрама» он даже получил премию ТЭФИ.
Повзрослевший Бурунов – актер совсем другого типажа, нежели в молодости. Он облысел и потяжелел (сейчас его вес составляет примерно 82 кг при росте 174 см, но был период, когда он весил 97 кг), при этом он отличается удивительным обаянием и неординарным актерским талантом, особенно в комедийном жанре. За это его любят российские женщины и уважают мужики.
Главными положительными качествами Сергея поклонники считают его человеческую простоту, самокритичность и то, что после своего успеха в кино и на телевидении он не возомнил себя звездой вселенского масштаба.
Портал Teleprogramma.pro собрал для вас самые значимые факты из биографии Сергея Бурунова.
Маленький Серёжа Бурунов. Фото: соцсети
Сергей Бурунов: детство и юность с мечтами о небе
Сергей Александрович Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, в простой рабочей семье – его папа Александр Анатольевич работал электротехником, а мама Елена Васильевна была медсестрой.
Жила семья Буруновых недалеко от аэропорта Домодедово, а потому и маленькому Сереже, и его старшему брату Олегу очень нравились самолеты. Сергей ими в то время просто бредил, а потому близким было легче представить, что он станет летчиком, а не актером.
Bсё к этому и шло. Сперва Бурунов вступил в аэроклуб, затем в 16-летнем возрасте прошел курс обучения летной эксплуатации «ЯК-52», тренировочного самолета. По окончании школы он поступил в Качинское военное училище в Волгограде.
Именно там Сергей неожиданно увлекся КВН и начал участвовать в самодеятельности. Он почувствовал, что его душа лежит именно к сцене, а не к небу. Увлечение было таким сильным, что концу второго курса КВНщик Бурунов насобирал «хвостов» сразу по нескольким предметам и оказался перед лицом отчисления из училища. Парень был даже рад этому, он просто собрал вещи и поехал домой – в Москву.
Таким Бурунов был в юности. Фото: соцсети
Сергей Бурунов: дорога в театр
Родители встретили сына без восторга. Они могли понять, как Сергей, собиравшийся овладеть такой серьезной профессией, вдруг решился все бросить. В первую пару месяцев они даже отказывались с ним разговаривать, хотя опять жили под одной крышей.
Чтобы парень не сидел без дела, родители по знакомству устроили его работать на кормокухню в Московский зоопарк. Оттуда он вскоре сбежал и записался на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ. Позже он попытался поступить на актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина, но провалил экзамены. Зато в эстрадно-цирковое его взяли, сразу на второй курс. Отец с матерью были просто в ужасе - сын станет циркачом, только этого не хватало!
На следующий год Сергей предпринял еще одну попытку поступить в «Щуку», и вновь не смог. Его выручил папа: видя, в каком отчаянии находится сын, он согласился оплачивать его учебу на платном отделении. Ради этого Александр Анатольевич вкалывал в две-три смены, и Сергей будет благодарен ему за это до конца жизни.
Он наконец-то начал учиться в Щукинском училище, на курсе Марины Александровны Пантелеевой.
Сергей Бурунов в образе пирата Джека Воробья (шоу "Большая разница"). Фото: соцсети
Сергей Бурунов: «Большая разница»
После театрального училища Сергей на протяжении четырех лет (с 2002 по 2006 год) работал в Московском академическом театре сатиры. Он играл сыщика Бретшнейдера в спектакле «Швейк, или Гимн идиотизму», крошечные роли в «Яблочном воре» и «Бешеных деньгах», фоторепортера в «Слишком женатом таксисте». В 2007 году он также сотрудничал с Театр.doc, где ему досталась роль Андрея в спектакле «Синий слесарь».
Он уже практически потерял надежду о каком-либо большом успехе на актерском поприще, но в 2007 году раздался звонок и его позвали на шоу пародий «Большая разница». Там Бурунов сумел в полной мере раскрыть свой талант пародиста. В числе персонажей, которых ему довелось изобразить за четыре года работы в «Большой разнице»: Штирлиц, Александр Масляков, Филипп Киркоров, Владимир Этуш, Дмитрий Дибров, капитан Джек Воробей.
Сергей вспоминает, что на этом проекте выкладывался полностью, не жалея себя. Иногда даже на сон у него оставалось не больше четырех часов в день. Дело кончилось тем, что он не выдержал и ушел.
«Потому что поток убивает все», - рассказывал по прошествии лет Сергей.
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Бурунов и Петров. Фото: кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»
Сергей Бурунов: роли в кино
После шоу «Большая разница» к Бурунову, казалось бы, прочно приклеился ярлык пародиста. Актер устал и даже почти отчаялся. В 2015 году его всё же позвали в кино – в комедийный сериал «Полицейский с Рублевки», где ему досталась роль подполковника Владимира Яковлева. Сергей признается, что эта роль стала своего рода «спасательным кругом», который бросил ему режиссер и сценарист проекта Илья Куликов.
После «Полицейского» он сыграл еще много ярких ролей, таких как Водяной в фильме «Последний богатырь», Антон в «Ивановы-Ивановы», Павел Юрьевич в «Домашнем аресте».
Очень интересным оказался его герой Игорь Дмитриевич Долгачев в сериале «Содержанки» Константина Богомолова. Некоторые зрители даже говорили, что Бурунов «в одиночку тянет на себе весь сериал».
Хорошие отзывы получил и вышедший в 2021 году фильм «Родные», в котором Сергей сыграл главу семейства.
Бурунов - опытный актер дубляжа. Фото: соцсети
Сергей Бурунов: актер дубляжа и голос Ди Каприо в России
Еще до поступления в театральное училище Бурунов познакомился с актрисой Марией Владимировной Константиновой, которая много лет работает в озвучке. Однажды она позвонила и пригласила его на студию. Первым фильмом, в озвучке которого участвовал наш герой, стала мелодрама «Как отделаться от парня за 10 дней» с Мэттью Макконахи. Он выполнил работу хорошо и начал заниматься этим делом на постоянной основе.
Бурунова часто называют «официальным голосом Леонардо Ди Каприо в России». Сам актер говорит, что это очень громкое определение, которое придумали журналисты. На самом деле ничего «официального» там нет.
Дублировать Ди Каприо в первый раз его попросила Ярослава Георгиевна Турулева – один из столпов советского и российского дубляжа. Она дала парню кассету VHS с фильмом «Авиатор» и велела посмотреть. Сергей сомневался в себе, но она поверила в парня. Так Леонардо впервые заговорил голосом Сергея Бурунова.
На сегодняшний день в активе Сергея - около 300 работ в качестве актера дубляжа. Он озвучивал Джонни Деппа, Бена Аффлека, Джима Керри, графа Дракулу в мультфильмах из серии «Отель «Трансильвания» и Грю в фильмах про миньонов.
Сергей Бурунов и Саша Петров. Фото: соцсети
Сергей Бурунов: личная жизнь
Когда Сережа в четвертом классе впервые полетел с мамой на море, ему очень понравилась стюардесса в самолете. Красавица предложила мальчику воды, но он из-за своей стеснительности отказался, хотя очень хотел пить. В тот раз Бурунов решил, что непременно женится на бортпроводнице.
Сейчас ему 45 лет, он до сих пор не женат и до сих пор стесняется заводить отношения с прекрасным полом. По признанию актера, в его жизни когда-от была женщина, от которой он хотел детей. Он держал ее за руку, смотрел в глаза и успел познакомить с родителями. Но в итоге «прошла любовь, завяли помидоры» - она его разлюбила.
Испытать вновь такие чувства у Сергея не получилось. Он объясняет это тем, что слишком много времени уделяет работе и практически живет на съемочной площадке. Сложно найти женщину, которую устроит, что ее мужа по полгода не бывает дома.
Многие считают, что отсутствие женщин рядом с Сергеем доказывает его нетрадиционную ориентацию. Но стоит отметить, что актер за все последние годы ни словом, ни делом не подтвердил эти слухи.
Сергей Бурунов и Константин Хабенский. Фото: соцсети
Сергей Бурунов и благотворительность
Жизнь мамы Сергея Бурунова в 2010 году унес рак поджелудочной железы. Для него это было очень тяжелым моральным испытанием, ведь он знал, что ничем не может помочь и ему остается только ждать.
В одном из интервью актер призвал всех регулярно проходить медицинские осмотры и при появлении любых отклонений от нормы обращаться к специалистам. Это поможет распознать опасную болезнь на ранней стадии и повысит шансы человека на спасение.
Сергей регулярно перечисляет пожертвования в фонд Константина Хабенского, помогающий людям с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. Он призвал всех своих поклонников быть великодушными.
«Любая сумма, даже рубль в день, которые для вас совсем не ощутятся, могут творить чудеса. Простая математика: вас, мои подписчики 1.5 миллиона человек. Если бы только мы каждый день тратили 1 рубль на благотворительность, то это получилось бы 45 000 000 рублей в месяц. А это множество спасенных жизней», - заявил Бурунов.
В настоящее время он также сотрудничает с фондом «Не напрасно».