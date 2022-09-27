Сергей Бурунов: самый «народный» актер и самый застенчивый холостяк российского шоу-бизнеса

Сергея Бурунова называют одним из самых «народных» актеров страны. Несмотря на то, что сниматься в кино он начал очень давно, настоящий успех пришел к актеру ближе к 40 годам – благодаря ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Содержанки». А за роль в сериале «Мылодрама» он даже получил премию ТЭФИ.

Повзрослевший Бурунов – актер совсем другого типажа, нежели в молодости. Он облысел и потяжелел (сейчас его вес составляет примерно 82 кг при росте 174 см, но был период, когда он весил 97 кг), при этом он отличается удивительным обаянием и неординарным актерским талантом, особенно в комедийном жанре. За это его любят российские женщины и уважают мужики.

Главными положительными качествами Сергея поклонники считают его человеческую простоту, самокритичность и то, что после своего успеха в кино и на телевидении он не возомнил себя звездой вселенского масштаба.

Портал Teleprogramma.pro собрал для вас самые значимые факты из биографии Сергея Бурунова.