Семенова из сериала «Две судьбы» объяснила, почему рухнул ее союз с молодым Жидковым

Актриса из сериала «Две судьбы» не смогла сохранить свои отношения с молодым Иваном Жидковым.
Разница в 12 лет
51-летняя Екатерина Семенова понимала, что их разница в возрасте дает о себе знать. Артистка даже немного комплексовала по этому поводу, переживая, что она на целых 12 лет старше своего возлюбленного.
Однако самого Ивана то, что он значительно младше своей избранницы, похоже, совершенно не смущало.
«Ваня моложе меня на 12 лет. Я тогда сама напортачила. Не могла смириться, что он такой молодой. А я намного старше. Мне было не очень комфортно. Но он чудесный», - говорила актриса.
Иван Жидков и Екатерина Семенова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
На горизонте появилась Арнтгольц
Семенова дала понять, что если бы не ее собственные комплексы, возможно, им все-таки удалось бы сохранить отношения. Однако, понимая, что Ивану нужно двигаться дальше, актриса, будучи уже зрелой и мудрой женщиной, не стала держать его подле себя.
Екатерина позволила ему погрузиться в другие отношения. Тогда на горизонте замаячила Татьяна Арнтгольц. По сути, Иван Жидков ушел от Екатерины к более юной пассии.
«Я ее чувствовала (разницу в возрасте, - Прим. ред.) и комплексовала. Ване надо было идти дальше. Он встретил Таню. У него появилась дочь Маша. Потом в других отношениях сын Степа», - отметила актриса.
Союз с Татьяной Арнтгольц не стал долговечным. Иван Жидков после расставания с ней закрутил роман с моделью Лилией Соловьевой. Она родила ему сына. Но и с ней актер разошелся почти сразу после появления общего ребенка.
По материалам программы «Две судьбы»
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