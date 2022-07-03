Семенова из сериала «Две судьбы» объяснила, почему рухнул ее союз с молодым Жидковым

На горизонте появилась Арнтгольц

Семенова дала понять, что если бы не ее собственные комплексы, возможно, им все-таки удалось бы сохранить отношения. Однако, понимая, что Ивану нужно двигаться дальше, актриса, будучи уже зрелой и мудрой женщиной, не стала держать его подле себя.

Екатерина позволила ему погрузиться в другие отношения. Тогда на горизонте замаячила Татьяна Арнтгольц. По сути, Иван Жидков ушел от Екатерины к более юной пассии.

«Я ее чувствовала (разницу в возрасте, - Прим. ред.) и комплексовала. Ване надо было идти дальше. Он встретил Таню. У него появилась дочь Маша. Потом в других отношениях сын Степа», - отметила актриса.

Союз с Татьяной Арнтгольц не стал долговечным. Иван Жидков после расставания с ней закрутил роман с моделью Лилией Соловьевой. Она родила ему сына. Но и с ней актер разошелся почти сразу после появления общего ребенка.

По материалам программы «Две судьбы»

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