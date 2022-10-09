Секс-символы Советского союза, которых не забудут

С 80-х по 90-е годы в Советском Союзе был только один журнал, который устраивал фотосессии с актерами и публиковал эти снимки на обложке. Назывался он «Советский экран» и был очень популярен. Эти портреты вешали на стены, в звезд дружно влюблялись. Многие герои тех давних обложек и сегодня прекрасно выглядят и остаются в профессии.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Александр Панкратов-Черный
В 1987 году на экраны вышла лирическая комедия «Где находится нофелет?». На этой обложке Панкратов-Черный вылитый ловелас Гена из этого фильма. Молодой актер«романил» (модное в кинематографической тусовке тех лет слово) напропалую. Но живет больше 40 лет с одной женщиной - киноведом Юлией Монаховой. Их сыну Владимиру уже 41 год. «Юля у меня святая женщина!» - признает звезда кино.
73-летний актер снимается, играет в антрепризе. Графиком заведует жена. Давно у народного артиста никаких вредных привычек. Он до сих пор любит хорошо одеваться, а за свою поджарую форму благодарит генетику.
Марина Неелова
Фото: Кирилл Зыков/Агенство «Москва»
Артистка уже сыграла в фильмах «Осенний марафон» и «Дамы приглашают кавалеров», благодаря которым стала известной. Хрупкая женщина уже была занята в громких спектаклях театра «Современник», где и сейчас у нее главные роли. Неелова отлично выглядит в свои 75 лет - не без помощи врачей-косметологов.
Но отказывается от ролей кино. Исключение за последние десять лет сделала один раз для съемок в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный» в компании с Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым.
Елена Яковлева
Фото: Кудрявов Борис/Экспресс газета
Яковлева за два года до «Интердевочки», но уже после фильмов «Плюмбум, или Опасная игра» и «Время летать» и нескольких главных ролей в «Современнике». Уже звезда с обложки главного журнала о звездах, но еще ездит на общественном транспорте - Елена только после рождения сына в 1992 году получит права и сядет за руль своей первой машины «Ока».
Она и тогда, и сейчас перед спектаклями любит сама делать прическу и краситься. И как тогда, сейчас у нее ни одной морщинки - у Яковлевой был хороший пластический хирург. «Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. А в 41 год сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего специалиста, который делал еще в советские времена самую первую операцию Гурченко», - рассказывала актриса. Сейчас Яковлевой 61 год, и она поддерживает результат операций с помощью косметологии.
Наталья Негода
Фото: Persona Stars
Конкурс «Лучшая актриса» проводился журналом на основе опроса читателей. Негода стала лучшей за минувший, 1987 год благодаря роли в фильме «Маленькая Вера». На Наталью обрушилась слава, на ее волне актрису в начале 90-х даже позвали сниматься в США. Фильмы были проходные, но на гонорары Негода купила двушку на Фрунзенской набережной в Москве. В Америке Негода вышла замуж за соотечественника - эмигранта. Карьера, как и личная жизнь, там не сложились, и актриса в 2007 году вернулась домой.
В 2009 году Негода так удачно снялась в фильме «Бубен, барабан», за что получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль. Последняя из вышедших на экраны картин с Негодой - «Ван Гоги». Негода живет одна в той самой квартире на Фрунзенской. От светских мероприятий отказывается. Недавно снялась в программе «Привет, Андрей!», где собрались звезды «Маленькой Веры». Выглядит 58-летняя актриса хорошо - видно, что активно пользуется достижениями инъекционной косметологии.
Татьяна Догилева
Фото: Global Look Press
На обложке актриса в образе из фильма «Яма» по повести Куприна. Красавица уже снялась в «Забытой мелодии для флейты» и в «Блондинке за углом», так что ее знает вся страна. В 40 лет артистка сделала неудачную операцию по подтяжке лица в надежде, что ей вновь будут давать роли молодых женщин. «Трагедия была в том, что меня никто не узнавал: так поменялось лицо», - жалела Догилева.
Больше артистка не экспериментирует с пластикой. В 65 лет у нее полно ролей: недавно получила «Нику» за лучшую роль второго плана в картине «Доктор Лиза» и премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ как лучшая актриса второго плана в «Обычной женщине-2». Скоро мы увидим Догилеву во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы».
Елена Проклова
Фото: Persona Stars
В 1981 году вышел фильм «Будьте моим мужем», где Елена Проклова сыграла с Андреем Мироновым. Елена была чудо как хороша, в нее влюблялись самые красивые актеры - вот и на съемках этого фильма у нее случился роман: «Андрюша Миронов был настойчив в ухаживаниях, и это у меня вызвало ответное чувство». Проклова бросила Миронова быстро, так как увлекалась другим.
Сейчас 69-летняя Елена Проклова официально не замужем, но живет в одном доме и крепко дружит с экс-мужем, отцом своей второй дочери. В начале года у актрисы был инсульт, но она уже восстановилась - хорошо выглядит, играет спектакли. Проклова следит за собой - в 47 лет сделала подтяжку лица, а сейчас поддерживает лицо с помощью инъекций у косметолога.