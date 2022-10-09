Секс-символы Советского союза, которых не забудут

С 80-х по 90-е годы в Советском Союзе был только один журнал, который устраивал фотосессии с актерами и публиковал эти снимки на обложке. Назывался он «Советский экран» и был очень популярен. Эти портреты вешали на стены, в звезд дружно влюблялись. Многие герои тех давних обложек и сегодня прекрасно выглядят и остаются в профессии.

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Александр Панкратов-Черный

В 1987 году на экраны вышла лирическая комедия «Где находится нофелет?». На этой обложке Панкратов-Черный вылитый ловелас Гена из этого фильма. Молодой актер«романил» (модное в кинематографической тусовке тех лет слово) напропалую. Но живет больше 40 лет с одной женщиной - киноведом Юлией Монаховой. Их сыну Владимиру уже 41 год. «Юля у меня святая женщина!» - признает звезда кино.

73-летний актер снимается, играет в антрепризе. Графиком заведует жена. Давно у народного артиста никаких вредных привычек. Он до сих пор любит хорошо одеваться, а за свою поджарую форму благодарит генетику.

Марина Неелова