Секретные прозвища королевы Елизаветы II: как ее ласково называл муж и другие близкие

Лилибет

Уже давно ни для кого не секрет это милое имя, которым называл Елизавету ее отец, король Георг VI. Наверное, в каждой семье есть похожая традиция: если малыш не может выговорить свое имя, то его называют так, как он сам, — Ляля, Мика, Ася…

Вот и Элизабет не сразу научилась четко произносить собственное имя, у нее получалось — Лилибет. Так и стали ее называть близкие. Так и осталась она для них Лилибет на всю жизнь. Даже письма к самым близким она подписывала этим детским прозвищем.

Ширли Темпл

Эдуард VIII, дядя Елизаветы, придумал для нее другое прозвище: за вьющиеся волосы и непокорный характер он стал называть ее Ширли Темпл, — так звали девочку-актрису, популярную в то время.

Гэн-гэн, Гэри

