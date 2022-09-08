Секретные прозвища королевы Елизаветы II: как ее ласково называл муж и другие близкие

Лилибет
Уже давно ни для кого не секрет это милое имя, которым называл Елизавету ее отец, король Георг VI. Наверное, в каждой семье есть похожая традиция: если малыш не может выговорить свое имя, то его называют так, как он сам, — Ляля, Мика, Ася…
Вот и Элизабет не сразу научилась четко произносить собственное имя, у нее получалось — Лилибет. Так и стали ее называть близкие. Так и осталась она для них Лилибет на всю жизнь. Даже письма к самым близким она подписывала этим детским прозвищем.
Ширли Темпл
Эдуард VIII, дядя Елизаветы, придумал для нее другое прозвище: за вьющиеся волосы и непокорный характер он стал называть ее Ширли Темпл, — так звали девочку-актрису, популярную в то время.
Гэн-гэн, Гэри
Елизавета II. Фото: Global Look Press
«Бабушка» по-английски — granny. Внук королевы, принц Уильям, в детстве произносил это слово как «Гэри». Привычка коверкать слово «бабушка» перешла и к правнуку Елизаветы: принц Джордж долго называл бабушку «гэн-гэн» — это тоже своеобразное производное от английского granny.
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«Капусточка»
А это прозвище придумал для своей жены принц Филипп. Предполагается, что когда-то ему понравилось ласковое французское выражение mon petit chou — «моя маленькая капуста», а потом уже Филипп стал использовать и английский аналог — Cabbage.
Нравилось ли самой королеве это прозвище? Видимо, она не имела ничего против: известно, что принц Филипп называл ее так всю жизнь.