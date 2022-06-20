«Щеки отъел, весь вширь раздался! Не узнать»: жена «слила» свежие фото Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров считался одним из самых привлекательных стендаперов: высокий, подтянутый, стройный и невероятно харизматичный. Однако за последние месяцы комик заметно поднабрал массу. Многие поклонники даже не сразу узнали юмориста, так сильно он изменился.

Свежие кадры с мужем в своем микроблоге «слила» возлюбленная Нурлана Сабурова. Интересно, скажет ли комик «спасибо» своей жене. Диана, которая позировала в лифте с мужем, покрасовалась в приталенном свитере, щегольнув точеными формами. Похоже, что на еду в семье Сабуровых налегает именно юморист.

Многие поклонники обратила внимание на то, что Нурлан раздался вширь, отъел щеки, а на фоне тонких ног торс комика выглядит уж слишком грузным. «Куда девался стройный паренек в идеальном костюме?» — сетуют подписчики Дианы, рассматривая свежие фото стендапера.