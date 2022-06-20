«Щеки отъел, весь вширь раздался! Не узнать»: жена «слила» свежие фото Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров считался одним из самых привлекательных стендаперов: высокий, подтянутый, стройный и невероятно харизматичный. Однако за последние месяцы комик заметно поднабрал массу. Многие поклонники даже не сразу узнали юмориста, так сильно он изменился.
Свежие кадры с мужем в своем микроблоге «слила» возлюбленная Нурлана Сабурова. Интересно, скажет ли комик «спасибо» своей жене. Диана, которая позировала в лифте с мужем, покрасовалась в приталенном свитере, щегольнув точеными формами. Похоже, что на еду в семье Сабуровых налегает именно юморист.
Многие поклонники обратила внимание на то, что Нурлан раздался вширь, отъел щеки, а на фоне тонких ног торс комика выглядит уж слишком грузным. «Куда девался стройный паренек в идеальном костюме?» — сетуют подписчики Дианы, рассматривая свежие фото стендапера.
Нурлан Сабуров с женой Дианой. Фото: личный архив
Вместе с женой юморист сходил на концерт рэпера Басты. Диана намекнула, что их свидание удалось на славу. Причем, своего мужа блогер называет почему-то «парнем». Видимо намекая, что они еще молоды. На фоне поправившегося Сабурова возлюбленная стендапера выглядела словно тростиночка, гибкая, стройная и легкая, как пушинка. К тому же, Диана ниже ростом мужа как минимум на две головы, и едва достает ему до плеча.
Нурлан Сабуров заметно раздался вширь. Фото: личный архив
«Щеки отъел, весь вширь раздался! Не узнать», «Отъелся-то! Какой стал пухляк», «Ммм... я бы даже не узнала! Еще эти волосы длинные сзади, как-будто сальные!», «Что за вид?? Неопрятный», «Был красавцем... а это что такое? Зачем эти волосишки», «Растолстел что ли?? Не пойму», — написали фолловеры.