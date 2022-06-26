Самые яркие участницы телеигры «Что? Где? Когда?»

Обаятельная и телегеничная интеллектуалка из Коломны окончила школу с золотой медалью, затем отучилась в Высшей школе экономики и в 2011 году начала играть в «ЧГК» профессионально. Выражаясь футбольным языком, Шутова - чемпион клуба по трансферам. Начинала в команде Андрея Супрановича, затем перешла к скандальному Ровшану Аскерову, а после - к Балашу Касумову.

Начиная с 2021 года выступает за команду Елизаветы Овдеенко, впервые севшей в капитанское кресло. Если говорить о личной жизни Насти, то все ее избранники были связаны с интеллектуальным клубом: она была замужем за адвокатом Ильей Новиковым, а после развода с ним стала женой еще одного знатока, Кима Галачяна, которому и родила сына.

Алена Повышева (34 года)