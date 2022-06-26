Самые яркие участницы телеигры «Что? Где? Когда?»

«Хрустальные атомы», вручаемые лучшим знатокам очередной игры, расходятся по совсем юным участникам (19-летний Денис Потехин отхватил уже четыре приза - это больше, чем у Александра Друзя!), а в бой знатоков все чаще ведут прекрасные дамы. «Телепрограмма» представляет наиболее эффектных и эффективных интеллектуалок, без которых смотреть шоу было бы куда грустнее.
Анастасия Шутова (35 лет)
Анастасия Шутова и Ким Галачян. Фото: соцсети
Обаятельная и телегеничная интеллектуалка из Коломны окончила школу с золотой медалью, затем отучилась в Высшей школе экономики и в 2011 году начала играть в «ЧГК» профессионально. Выражаясь футбольным языком, Шутова - чемпион клуба по трансферам. Начинала в команде Андрея Супрановича, затем перешла к скандальному Ровшану Аскерову, а после - к Балашу Касумову.
Начиная с 2021 года выступает за команду Елизаветы Овдеенко, впервые севшей в капитанское кресло. Если говорить о личной жизни Насти, то все ее избранники были связаны с интеллектуальным клубом: она была замужем за адвокатом Ильей Новиковым, а после развода с ним стала женой еще одного знатока, Кима Галачяна, которому и родила сына.
Алена Повышева (34 года)
Алена Повышева с дочерью. Фото: соцсети
Эффектная минчанка, обладательница «Малой хрустальной совы», как будто бы пропавшая с радаров, вернулась в «ЧГК» в летней серии игр в новой рубрике. Правило «тайм-аут» предполагает помощь команде со стороны опытного знатока - причем эту паузу на консультацию должен взять именно он, а не коллектив. Таким помощником и выступила Алена.
После рождения в 2019 году дочки Юны (отец ребенка - тоже знаток Юрий Филиппов) одна из самых ярких участниц игры сконцентрировалась на семье, иногда участвует в любительском «ЧГК» в качестве спецгостя и заглядывает на эфир в Нескучный сад в профессиональную лигу.
Дарина Сибуль (21 год)
Дарина Сибуль. Фото: Первый канал
В финале летней серии игр «Что? Где? Когда?» капитанила именно эта хрупкая девушка. Увы, тот бой самая молодая команда клуба проиграла и все же публике запомнилась. По ходу отборочных игр застенчивая Дарина из Барнаула успела получить «Хрустальный атом» и принести команде максимальную пользу.
Студентка МГИМО оканчивает факультет международных отношений, является призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и в свободное от учебы и игр время репетиторствует. В соцсетях Дарина активно себя не проявляет и ведет довольно скромный образ жизни.
Диана Агейченкова (20 лет)
Диана Агейченкова. Фото: Первый канал
Эта прелестная девушка провела всего несколько игр в телеклубе - и одна из них была финальной в составе команды Дарины Сибуль. Да, знатоки проиграли, зато Диана за финал получила «Хрустальный атом». Элегантная выпускница брянской гимназии еще год назад была капитаном молодежной сборной «ЧГК».
Диана учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на факультете международного регионоведения и регионального управления, поэтому в перспективе может стать весьма успешной чиновницей. Не замужем.
Дарья Люблинская (30 лет)
Дарья Люблинская. Фото: Первый канал
Участница команды Бориса Белозерова, как и многие коллеги по «ЧГК», окончила МГИМО (специальность - «международная журналистика»). В игре Дарья с 2014 года, имеет один персональный «Хрустальный атом» и восемь командных побед.
Девушка замужем за антропологом Андрианом Влаховым - он, кстати, тоже играет в «Что? Где? Когда?», но значительно менее успешен на этом поприще. Вместе они любят смотреть премьеры полнометражных мультфильмов в кино и готовить. Свободное время проводят на даче в Подмосковье.
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