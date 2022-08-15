Самые скандальные образы Ольги Бузовой, о которых все говорят

Роскошное сверкающее платье, кажется, создано не для того, чтобы одевать, а для того, чтобы раздевать. Пользователи Сети немедленно устроили жаркий спор: идет этот наряд Ольге или нет? Сама она, похоже, чувствует себя в этом платье королевой.

«Лиф как у подростка»