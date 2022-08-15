Самые скандальные образы Ольги Бузовой, о которых все говорят

Каждое новое фото, которое Ольга размещает в соцсетях, вызывает бурную реакцию - ее обсуждают и поклонники, и хейтеры. Первые осыпают свою любимицу комплиментами, вторые стараются ужалить побольнее. Похоже, для Ольги эти уколы - абсолютная мелочь: она не реагирует. И продолжает эпатировать публику. Давайте вспомним самые скандальные образы Ольги Бузовой.
Незабудка
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Этот образ в стиле 2000-х вызвал бурную реакцию хейтеров. Кто-то обвинял ведущую в чрезмерной откровенности, кто-то - в безвкусице. Нам этот наряд небесно-голубого цвета кажется необычным и ярким, провоцирующим и игривым: словом, таким же, как сама Ольга. Увидишь такую - и уж точно никогда не забудешь!
Амазонка
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Ольга привыкла тщательно относиться к выбору не только концертных платьев, но и купальников. В этом она напоминает амазонку: красивую, дерзкую и сексуальную.
Сверкание и сияние
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Роскошное сверкающее платье, кажется, создано не для того, чтобы одевать, а для того, чтобы раздевать. Пользователи Сети немедленно устроили жаркий спор: идет этот наряд Ольге или нет? Сама она, похоже, чувствует себя в этом платье королевой.
«Лиф как у подростка»
Ольга Бузова. Фото: соцсети
«Лиф как у подростка», - злобствовали одни, увидев это фото на Олиной страничке. Другие возражали: «Очень красивая! Тоненькая и стройная». Как известно, на вкус и цвет - товарищей нет.
Черный латекс и подвязки
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Соблазнительный наряд из черного латекса с небрежно болтающимися подвязками никого не оставит равнодушным.
Жизнь в алом цвете
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Красное платье из латекса плюс ботфорты - потрясающе страстный и соблазнительный образ. Конечно, и здесь можно найти, к чему придраться, но и поклонникам, и самой Ольге это безразлично.
Провокационные наклейки вместо белья
Ольга Бузова. Фото: соцсети
На церемонию вручения премии «Жара Music Awards-2022» Бузова явилась полуобнаженной, прикрывшись специальными наклейками для бюста. остальной верх платья был совершенно прозрачным. Пользователи Сети разразились возмущенными комментариями:
«В следующий раз, Оля, давай голой выходи. Хватит скромничать уже», «Сетка как будто старая сморщенная кожа выглядит», «Верх нужно было дома оставить. Комаров нет, сетка не к чему».
Многие решили, что Оля решила таким образом позлить своего бывшего - Даву, который тоже присутствовал на мероприятии.
А вам какой образ Ольги нравится больше всего?