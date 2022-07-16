Самая красивая женщина планеты живет в Петербурге - как она выглядит и чем занимается

В Южной Корее недавно выбрали главных красавиц в мире среди замужних женщин: там прошел конкурс «Миссис Вселенная-2021». Почему не 2022? Потому что в прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии, остался «должок».

Первое место заняла 36-летняя россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе. Правда, выступала Анна за Грузию (у нее мама - русская, а папа - грузин).

Поразительно, но титул «Первая вице-миссис Вселенная» тоже у россиянки - его завоевала 38-летняя Ирина Рягузова из Омска. Вот она как раз и представляла в Сеуле Россию.