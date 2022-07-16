Самая красивая женщина планеты живет в Петербурге - как она выглядит и чем занимается

В Южной Корее недавно выбрали главных красавиц в мире среди замужних женщин: там прошел конкурс «Миссис Вселенная-2021». Почему не 2022? Потому что в прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии, остался «должок».
Первое место заняла 36-летняя россиянка Анна Кудрявцева-Сирадзе. Правда, выступала Анна за Грузию (у нее мама - русская, а папа - грузин).
Поразительно, но титул «Первая вице-миссис Вселенная» тоже у россиянки - его завоевала 38-летняя Ирина Рягузова из Омска. Вот она как раз и представляла в Сеуле Россию.
Ирина Рягузова из Омска стала «Первой вице-миссис Вселенная-2021». Фото: соцсети
У Ирины большая семья: пятеро детей, муж - бизнесмен, владелец металлургического завода. У самой красавицы есть свой небольшой бизнес - оптовая торговля парфюмерией и косметикой.
Так что получается, красота наших соотечественниц (в данном случае замужних) подтверждена на «вселенском» уровне дважды!
У обладательницы главного приза Анны Кудрявцевой-Сирадзе два высших образования - она изучала менеджмент и психоанализ. Теперь она дает частные консультации как психоаналитик. В ее списке побед - «Миссис Балтия» и «Миссис Ленинградская область».
Но главная победа Анны случилась несколько лет назад. Ей казалось, что она живет как в сказке: здоровый ребенок, любящий муж... Но неожиданно муж решил развестись. Бракоразводный процесс основательно потрепал женщине нервы.
Вскоре она встретила надежного и любящего мужчину, жизнь стала налаживаться. И вдруг во время обследования у Анны диагностировали онкологию, в экстренном порядке ей сделали операцию. К счастью, химиотерапия не понадобилась. Анна восстановилась и вышла замуж второй раз.
Звонок победительнице
- Аня, вы родились в Ставрополе, живете в Санкт-Петербурге. Почему же на конкурсе представляли Грузию ?
- К сожалению, Россию мне не удалось представить - поехала другая участница. Мой отец грузин, и все мои родственники по отцовской линии до X века - грузины. В данный момент я живу на несколько городов и стран. Но мой любимый дом - это, конечно, Санкт-Петербург.
- Что вам подарили?
- Мне вручили крупный денежный приз, целый чемодан профессиональной косметики, подарочный сертификат от турфирмы - спонсора конкурса, на путешествие по Южной Корее, национальные сувениры.
Самый главный приз - это корона: она очень ценная, ее изготавливали на заказ совместно с домом Swarovski около шести месяцев. Ее мне доставят специальной почтой домой - она будет мне напоминать о победе. А для фотографии мне выдали вторую корону, более удобную для ношения. Еще со мной осталась лента с надписью «Миссис Вселенная - 2021».
3 секрета красоты
Анна Кудрявцева-Сирадзе. Фото: соцсети
1. Анна ежедневно проходит не менее 10 км, выполняет комплекс спортивных упражнений. Делает курсы массажа.
2. Не употребляет алкоголь, не курит. Пьет достаточно воды. Последний прием пищи не позже 18 часов вечера. Иногда практикует интервальный режим питания - перерыв между последним приемом пищи и следующим - 16 часов.
3. Бывает у косметолога два раза в год - делает уходовые инъекционные процедуры. Никогда не выходит на улицу без солнцезащитных средств.
Кстати
Оксана Федорова. Фото: Global Look Press
Оксана Федорова покорила жюри в первом попавшемся платье
Ровно 20 лет назад телеведущая завоевала титул «Мисс Вселенная».
Победительницу «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия» Оксану Федорову хотели отправить на «Мисс Вселенная-2001». Но она решила, что сдать экзамены в аспирантуру для нее важнее. На тот момент Оксана с отличием окончила Санкт-Петербургский университет МВД и говорила, что конкурсы красоты для нее лишь хобби.
Поехала другая девушка и заняла второе место. А в 2002-м конкурс «Мисс Вселенная» проводили раньше обычного и новую «Мисс Россия» не успели выбрать. Вот и попросили поехать Оксану. В этот раз Федорова согласилась.
Индустрия красоты тогда еще была не налажена, поэтому Оксана сама купила билет на самолет, а по пути в аэропорт взяла напрокат в свадебном салоне платье, похожее на вечернее - так и полетела участвовать. В Пуэрто-Рико Оксана Федорова вышла в полуфинал, после чего ей сообщили - есть шансы пройти дальше, но не в этом платье.
Наряд из свадебного салона смотрелся все же странно. Пришлось просить друзей из Москвы купить и передать новое платье, которое Оксана заметила перед отъездом в дорогом магазине, но даже не примерила.
Белая шифоновая трапеция село на Оксану идеально. Выбирали между русской и девушкой из Панамы. В итоге «Мисс Вселенная-2002» стала 24-летняя Оксана Федорова. Вскоре она отказалась от титула, так как дописывала диссертацию и не могла мотаться по миру с рекламными съемками и прочими акциями.
Прошло 20 лет. Оксана и сейчас - эталон красоты.
Тогда брюнетку из России в зарубежной прессе называли ангелом. Что важно, тогда на конкурсах красоты лица и фигуры участниц были естественными. Это сейчас там трудно встретить красавицу без следов «уколов красоты» и других современных косметологических процедур.
Теперь макияж делают так, что он скрывает недостатки, и фактически рисуют новые черты лица. Раньше не было даже татуажа бровей, а макияж у Оксаны Федоровой был самый обычный. Но до сих пор многие эксперты считают, что самая идеальная «Мисс Вселенная» была в 2002-м.