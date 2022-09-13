Сама нарекла именем Хюррем и отправила на хальвет к сыну: зачем Валиде «сосватала» славянскую рабыню султану Сулейману

С появлением славянской рабыни Роксоланы весь гарем встал на дыбы. В турецком сериале «Великолепный век» показали взбалмошную и не контролирующую свои поступки будущую наложницу султана Сулеймана, которая словно мстительный вихрь сметает все на своем пути, желая вернуться в Крым.
Однако в реальной истории такое едва ли могло быть. Дело в том, что наложницы, которым предстояло попасть в покои султана на протяжении как минимум трех лет проходили обучение, которое включало в себя: этикет, владение музыкальными инструментами, письмо и чтение. Едва ли Роксолана попала бы на глаза султану Сулейману будучи неотесанной девчонкой.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Небахат Чехре. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
В гарем султана Сулеймана Роксолана попала благодаря Ибрагиму паше, который увидел рыжеволосую славянку на базаре и решил купить ее у работорговца. Так, будущая фаворитка падишаха попала в услужение во дворец.
Позже внимание на покладистую славянку обратила Айше Хавса султан. Именно она отправила Роксолану обучаться, посчитав, что она сможет покорить сердце повелителя. Кроме того, имя для славянской рабыни тоже выбрала Валиде, назвав ее Хюррем (Улыбку и радость дарящая, - Прим. ред.).
Убедившись, что рабыня полностью готова, мать султана Сулеймана отправила ее на хальвет к своему сыну.
Хюррем султан сделала все для того, чтобы султан Сулейман позабыл о Махидевран. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
С какой же целью Валиде султан воспитала для сына-падишаха наложницу, обладающую умом, мудростью, интуицией и хитростью. Зачем Айше Хавса султан создала соперницу для Махидевран?
Некоторые историки считают, что мать султана Сулеймана хотела таким образом ослабить влияние черкешенки на ее сына. И к тому же, родившая шехзаде Мустафу наложница падишаха, могла ослабить власть в гареме самой Валиде.
Поэтому Айше Хавса султан постаралась переключить внимание первой невестки на соперницу, которой стала Хюррем султан.