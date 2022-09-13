Сама нарекла именем Хюррем и отправила на хальвет к сыну: зачем Валиде «сосватала» славянскую рабыню султану Сулейману

С появлением славянской рабыни Роксоланы весь гарем встал на дыбы. В турецком сериале «Великолепный век» показали взбалмошную и не контролирующую свои поступки будущую наложницу султана Сулеймана, которая словно мстительный вихрь сметает все на своем пути, желая вернуться в Крым.

Однако в реальной истории такое едва ли могло быть. Дело в том, что наложницы, которым предстояло попасть в покои султана на протяжении как минимум трех лет проходили обучение, которое включало в себя: этикет, владение музыкальными инструментами, письмо и чтение. Едва ли Роксолана попала бы на глаза султану Сулейману будучи неотесанной девчонкой.

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