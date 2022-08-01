«Сам вырыл себе могилу!»: как Ибрагим привел в гарем нищенку-рабыню, а та стала могущественной Хюррем

Главным врагом Хюррем султан во дворце стал никто иной, как верный друг и близкий соратник султана Сулеймана. По иронии судьбы, именно Ибрагим паша в свое время обратил внимание на нищенку-рабыню славянского происхождения, прогуливаясь по невольничьему рынку.
На тот момент Ибрагим занимал пост хранителя султанских покоев и был приближенным к падишаху слугой. Он то и распорядился привести понравившуюся ему девушку в стамбульский дворец, позаботившись о том, чтобы славянка произвела благоприятное впечатление на Валиде султан. Мать падишаха как раз подыскивала новую фаворитку для повелителя, надеясь таким образом ослабить влияние Махидевран султан на ее сына.
Родив османской империи шехзаде Мустафу, черкешенка вполне могла рассчитывать на особые привилегии в гареме. А с появлением соперницы, как считала Валиде султан, Махидевран плела бы интриги уже против новой фаворитки.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Хюррем султан своим танцем влюбила в себя султана Сулеймана. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Тогда Ибрагим паша и представить не мог, что привел в гарем к султану Сулейману женщину, которая скрываясь под маской нищенки-рабыни восстанет словно птица Феникс, превратившись в могущественную госпожу. Ведь на невольничьем рынке Ибрагим купил будущую фаворитку повелителя, которой было суждено стать Хюррем султан.
Влюбленный падишах был готов ради своей наложницы на все: он даровал ей свободу, провел с ней обряд никаха и придумал для Хюррем султан особый титул - хасеки, наделив ее по сути безграничной властью в гареме.
Поняв, какую опасность представлять для нее Ибрагим паша, славянская фаворитка султана Сулеймана сделала все для того, чтобы избавиться от своего врага.
«Сам вырыл себе могилу!», «Ибрагим сначала привел в гарем, а потом, небось, локти кусал!», «Зачем только на рынок пришел! Сидел бы в своих покоях!», «Устроила славянка им бунт в гареме», - пишут фолловеры.