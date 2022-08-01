«Сам вырыл себе могилу!»: как Ибрагим привел в гарем нищенку-рабыню, а та стала могущественной Хюррем

Главным врагом Хюррем султан во дворце стал никто иной, как верный друг и близкий соратник султана Сулеймана. По иронии судьбы, именно Ибрагим паша в свое время обратил внимание на нищенку-рабыню славянского происхождения, прогуливаясь по невольничьему рынку.

На тот момент Ибрагим занимал пост хранителя султанских покоев и был приближенным к падишаху слугой. Он то и распорядился привести понравившуюся ему девушку в стамбульский дворец, позаботившись о том, чтобы славянка произвела благоприятное впечатление на Валиде султан. Мать падишаха как раз подыскивала новую фаворитку для повелителя, надеясь таким образом ослабить влияние Махидевран султан на ее сына.

Родив османской империи шехзаде Мустафу, черкешенка вполне могла рассчитывать на особые привилегии в гареме. А с появлением соперницы, как считала Валиде султан, Махидевран плела бы интриги уже против новой фаворитки.

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