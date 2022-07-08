С мамой одно лицо! Как сейчас выглядит взрослая дочка Навки от Жулина

22-летняя дочка Татьяны Навки и Александра Жулина получила диплом бакалавра МГИМО. На торжественной церемонии для выпускников присутствовала и звездная мама ныне дипломированного специалиста.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду не скрывает: она гордится достижениями дочки. Многие поклонники обратили внимание на то, что белокурая Саша Жулина как две капли воды похожа на свою маму.
Кстати, сама Татьяна Навка на празднике выглядела скорее как ровесница студентам-дипломникам, чем мама одной из выпускниц.
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«Вот и наступила твоя взрослая жизнь, к которой ты, точнее, все мы всегда стремимся. Уверена, что с твоей мудростью, талантами и характером ты выберешь свой правильный путь!! Горжусь тобой, моя девочка!» — отметила Татьяна Навка.
Саша Жулина как две капли воды похожа на свою маму. Фото: личный архив
Саша Жулина может похвастаться такой же стройной фигурой, как и ее мама-спортсменка. При этом девушка обладает миловидной ангельской внешностью. В отличие от многих сверстниц она отдает предпочтение естественности, стараясь поддерживать природную красоту. Так, к примеру, у Саши свой натуральный оттенок волос, она не увлекается бьюти-процедурами.
В юности Жулина увлекалась теннисом, любовь к этому виду спорта привил ей отец. Что интересно, Сашу мало интересовало фигурное катание.
«Папа в выходные играл в теннис. И меня с собой брал. Теннис мне нравился намного больше фигурного катания. И оно пошло само собой. Я занималась на две страны — в России и во Франции. А в 15 у меня травма спины случилась», — сетовала дочка Александра Жулина.
По материалам Marieclaire