С мамой одно лицо! Как сейчас выглядит взрослая дочка Навки от Жулина

22-летняя дочка Татьяны Навки и Александра Жулина получила диплом бакалавра МГИМО. На торжественной церемонии для выпускников присутствовала и звездная мама ныне дипломированного специалиста.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не скрывает: она гордится достижениями дочки. Многие поклонники обратили внимание на то, что белокурая Саша Жулина как две капли воды похожа на свою маму.

Кстати, сама Татьяна Навка на празднике выглядела скорее как ровесница студентам-дипломникам, чем мама одной из выпускниц.

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