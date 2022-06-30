Рыжеволосая, статная! Как выглядит 18-летняя дочка Газманова, только окончившая школу

Марианна Газманова окончила частную гимназию с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей. Марина Газманова рассказывала, что дочь очень переживала из-за экзаменов. Девушке тяжело далась подготовка к ЕГЭ, но в итоге она успешно сдала все экзамены и получила золотую медаль.

По материалам «Комсомольской правды».

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