Рыжеволосая, статная! Как выглядит 18-летняя дочка Газманова, только окончившая школу

О дочке Олега Газманова слышно не так часто, как о его старшем сыне Родионе. Наследницу именитому певцу подарила его жена Марина. В этом году девушка окончила школу, впереди у нее поступление в вуз. Надо сказать, что внешне 18-летняя дочка Олега Газманова больше похоже на свою красавицу-маму. И хотя Марина блондинка, ее дочка — рыженькая.
Марианна Газманова. Фото: личный архив
«11-й класс, экзамены, нервы, выбор профессии — все это на плечах наших детей! Но сколько бы не было волнений, долгожданный выпускной будет! Конечно, и праздник, готовим мы, родители наших выпускников! И платье для выпускного вечера тоже надо шить», — писала мама Марианны, говоря о том, что ее дочка стала совсем взрослой.
Марианна, к слову, взяла все самое лучшее от своих родителей. Девушка может похвастаться миловидной ангельской внешностью, стройной фигурой, очаровательной улыбкой. Несмотря на то что дочке Олега Газманова уже исполнилось 18 лет, ее личико остается таким же по-детски округлым. Сейчас в моде беби-фейс (лицо с мягкими чертами, которое напоминает детское: большие глаза, естественные пухлые губы, широкие скулы, круглые щеки. — Прим. ред.)
Марианна Газманова на балу дебютанток Tatler. Фото: Global Look Press
Кстати, мама Марианны уточнила, что рыжие волосы у ее дочки от природы. Она их не красила, все естественное. Также жена Газманова рассказала, как они с Марианной выбирали платье для выпускного бала, который состоялся совсем недавно.
«Интересная история у нас случилась с платьем для Марианны на выпускной. Я старалась максимально довериться дочери и не вмешиваться в творческий процесс. Цвет был выбран сложнозеленый под ее рыжие от природы волосы. Фасон она тоже нарисовала! А вот кто исполнит такой заказ, мы не знали», — делилась жена певца, дав понять, что готовое платье они покупать не стали, решив по традиции сшить наряд.
Марианна Газманова. Фото: личный архив
Марианна Газманова окончила частную гимназию с золотой медалью. Год обучения в ней стоит почти полтора миллиона рублей. Марина Газманова рассказывала, что дочь очень переживала из-за экзаменов. Девушке тяжело далась подготовка к ЕГЭ, но в итоге она успешно сдала все экзамены и получила золотую медаль.
По материалам «Комсомольской правды».
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