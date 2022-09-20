Родился за три недели до гибели отца! Каким растет и чем увлекается 20-летний сын Бодрова — Саша

Сергей Бодров трагически погиб во время киноэкспедиции. Все произошло в Кармадонском ущелье в Северной Осетии во время схода ледника. В миг овдовевшая жена актера была вынуждена забыть о своем горе. У нее на руках остались двое маленьких детей. Светлана сделала все для того, чтобы ее дочка Ольга и сын Александр не чувствовали себя осиротевшими.
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Долгожданного наследника — сына Сашу — жена Сергея Бодрова — младшего родила за три недели до его трагической гибели. Казалось, что счастье молодых будет вечным. У Бодрова было все — признание поклонников, новые кинопроекты, молодая красавица-жена, подрастающая дочка и маленький сынишка, который только-только появился на свет. Однако жизнь актера оборвалась трагически. Семье даже не удалось с ним попрощаться. Сход ледника стер все на своем пути.
Сыну Сергея Бодрова — младшего Александру — 20 лет. Он в отличие от сестры Ольги не тянется к театру, его не интересует кино. Юноша нашел себя в музыке. Каким стал и чем увлекается единственный сын Сергея Бодрова? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Сергей Бодров успел увидеть сына Сашу. Фото: кадр из сериала «Брат»
Сын актера не афиширует свою известную фамилию и выступает под псевдонимом sanCheezeS.
Дебютный сингл sanCheezeS — «Насидело» — вышел в 2020 году. Кстати, на счету рэпера три мини-альбома. Крайний из них — «UnderМосковье, Vol. 1» был презентован в 2022-м.
Сын Сергея Бодрова — Саша. Фото: vk.com/sergei.s.bodrov
Большинство треков Александра Бодрова не предназначены для несовершеннолетних, однако они, его, конечно слушают.
По материалам kp.ru