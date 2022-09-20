Родился за три недели до гибели отца! Каким растет и чем увлекается 20-летний сын Бодрова — Саша

Сергей Бодров трагически погиб во время киноэкспедиции. Все произошло в Кармадонском ущелье в Северной Осетии во время схода ледника. В миг овдовевшая жена актера была вынуждена забыть о своем горе. У нее на руках остались двое маленьких детей. Светлана сделала все для того, чтобы ее дочка Ольга и сын Александр не чувствовали себя осиротевшими.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Долгожданного наследника — сына Сашу — жена Сергея Бодрова — младшего родила за три недели до его трагической гибели. Казалось, что счастье молодых будет вечным. У Бодрова было все — признание поклонников, новые кинопроекты, молодая красавица-жена, подрастающая дочка и маленький сынишка, который только-только появился на свет. Однако жизнь актера оборвалась трагически. Семье даже не удалось с ним попрощаться. Сход ледника стер все на своем пути.

Сыну Сергея Бодрова — младшего Александру — 20 лет. Он в отличие от сестры Ольги не тянется к театру, его не интересует кино. Юноша нашел себя в музыке. Каким стал и чем увлекается единственный сын Сергея Бодрова? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.