«Ревновала»: почему единственная дочка Сафонова долго приглядывалась к молодой мачехе

Кирилл Сафонов и Саша Савельева живут душа в душу и вместе воспитывают сына Леона. При этом страшая дочка актера в свое время не спешила принять новую возлюбленную отца в семью. Как считает Сафонов, все дело в детской ревности. Анастасия не могла принять, что в жизни его папы появился кто-то еще.
Возможно, будучи единственной дочкой, она считала, что Саша займет ее место, вытеснив любовь отца к ней. Однако, когда дочка актера убедилась, что Савельева не соперничает с ней, сразу же успокоилась. Тем более Анастасия поближе познакомилась с молодой мачехой, стала ей больше доверять.
Саша Савельева. Фото: Global Look Press
«Я волновался, когда их знакомил. Хотел, чтобы они увидели друг друга так, как видел я. Мне кажется, это у меня получилось. Думаю, поначалу Настя ревновала меня к Саше. Мне бы хотелось в это верить. Я ведь ревную сейчас дочку к ее мужу (Анастасия вышла замуж за финансиста Стивена Мерфи. — Прим. ред.). Настя говорит с Сашей откровеннее, чем со мной. Сейчас отношения у них не как у мамы и дочки — и слава Богу. Мне было бы это странно наблюдать. Они дружат», — отметил Сафонов.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: Global Look Press
Кстати, сама Саша Савельева как-то сказала, что понимает мотивы своей падчерицы. Анастасия сомневалась в том, что молоденькая певица сможет сделать ее отца счастливым. К тому же девушка просто не верила в искренность чувств Савельевой. А когда поняла, что та и правда любит ее отца, сразу же стала относиться к Саше теплее и дружелюбней.
«Когда я узнала, что у него есть дочь, причем с небольшой разницей в возрасте со мной, я переживала. Да и Настя приняла меня довольно настороженно. Но когда мы познакомились ближе, отношения настроились душевные, ведь с моей стороны не было никаких подводных камней, я просто любила и люблю ее папу», — отметила Саша.
К тому же певица сумела очаровать и маму своего возлюбленного, сделав все, чтобы доказать, она достойна ее сына.
«У нас любовь на расстоянии. Сильная и крепкая. Мама Кирилла сказала, что заочно меня как-то не особо воспринимала, но стоило переступить порог ее дома, она меня обняла, и я мгновенно была принята в семью», — заверила Савельева.
По материалам программы «Судьба человека», «Атмосфера»
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