«Ревновала»: почему единственная дочка Сафонова долго приглядывалась к молодой мачехе

Кстати, сама Саша Савельева как-то сказала, что понимает мотивы своей падчерицы. Анастасия сомневалась в том, что молоденькая певица сможет сделать ее отца счастливым. К тому же девушка просто не верила в искренность чувств Савельевой. А когда поняла, что та и правда любит ее отца, сразу же стала относиться к Саше теплее и дружелюбней.

«Когда я узнала, что у него есть дочь, причем с небольшой разницей в возрасте со мной, я переживала. Да и Настя приняла меня довольно настороженно. Но когда мы познакомились ближе, отношения настроились душевные, ведь с моей стороны не было никаких подводных камней, я просто любила и люблю ее папу», — отметила Саша.

К тому же певица сумела очаровать и маму своего возлюбленного, сделав все, чтобы доказать, она достойна ее сына.

«У нас любовь на расстоянии. Сильная и крепкая. Мама Кирилла сказала, что заочно меня как-то не особо воспринимала, но стоило переступить порог ее дома, она меня обняла, и я мгновенно была принята в семью», — заверила Савельева.

По материалам программы «Судьба человека», «Атмосфера»

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