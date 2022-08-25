Регина Тодоренко: нестандартная мама

Телеведущая Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова в 2018 году. Сейчас они уже дважды родители. Но вот стандартной мамой Регину никак не назовешь. Почему? Смотрите наше видео.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Телеведущая Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова в 2018 году. Сейчас они уже дважды родители. Но вот стандартной мамой Регину никак не назовешь. Почему? Смотрите наше видео.
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