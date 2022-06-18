«Развод улучшил мою жизнь»: истории Ирины Пеговой и других звезд

18 июня свой день рождения празднует Ирина Пегова. Мы привыкли видеть эту актрису улыбающейся и позитивной, при этом мало кто вспоминает о том, через что пришлось ей пройти в браке с Дмитрием Орловым и позднее, при разводе. Впрочем, сама Ирина убеждена: расставание пошло ей на пользу.

Так же произошло и с многими другими знаменитостями. Разорвав отношения с теми, кого еще недавно любили, они будто обрели второе дыхание: построили карьеру, стали успешными.

Ирина Пегова

Актриса шесть лет была замужем за Дмитрием Орловым. По признанию Ирины, она страстно любила мужа и была готова на все ради него, ради их брака. Но в 2011 году они расстались – причем расставание получилось эмоциональным, со скандалами и непростым разделом имущества.

С Ириной осталась пятилетняя дочь Таня. Позднее Дмитрий Орлов признавался, что считает себя главным виновником развода:

«У Иры случился выкидыш. Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло».

А Ирина Пегова спустя некоторое время говорила, что нисколько не жалеет о разводе: