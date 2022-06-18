«Развод улучшил мою жизнь»: истории Ирины Пеговой и других звезд

18 июня свой день рождения празднует Ирина Пегова. Мы привыкли видеть эту актрису улыбающейся и позитивной, при этом мало кто вспоминает о том, через что пришлось ей пройти в браке с Дмитрием Орловым и позднее, при разводе. Впрочем, сама Ирина убеждена: расставание пошло ей на пользу.
Так же произошло и с многими другими знаменитостями. Разорвав отношения с теми, кого еще недавно любили, они будто обрели второе дыхание: построили карьеру, стали успешными.
Ирина Пегова
Актриса шесть лет была замужем за Дмитрием Орловым. По признанию Ирины, она страстно любила мужа и была готова на все ради него, ради их брака. Но в 2011 году они расстались – причем расставание получилось эмоциональным, со скандалами и непростым разделом имущества.
С Ириной осталась пятилетняя дочь Таня. Позднее Дмитрий Орлов признавался, что считает себя главным виновником развода:
«У Иры случился выкидыш. Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло».
А Ирина Пегова спустя некоторое время говорила, что нисколько не жалеет о разводе:
«Если отношения – ошибка, то ничего не нужно сохранять, я против этого категорически... У меня кардинально улучшилась жизнь после развода. И вообще, я не из тех, кто переживает по поводу прошлого, я стараюсь смотреть в будущее. Всё, что ни делается, — к лучшему».
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press
Яна Рудковская
Когда-то Яна Рудковская была женой олигарха Виктора Батурина – привлекательной блондинкой, которая привыкла во всем слушаться влиятельного супруга. Но однажды они решили развестись. И для Яны это стало серьезной встряской.
Муж не только оставил ее ни с чем – он отобрал даже детей, и Рудковская какое-то время не могла с ними видеться. Батурин добился того, что ее лишили родительских прав. Яне пришлось проявить весь свой характер, потратить много сил на то, чтобы отстоять свои права в суде. Но она смогла – пусть на это и ушло несколько лет.
Сегодня Яна Рудковская – одна из самых известных в России бизнес-леди, причем к успеху она пришла самостоятельно, лишившись поддержки Батурина, научившись много работать и идти к цели. Она вышла замуж за знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, супруги воспитывают двоих детей.
Юлия Барановская. Фото: соцсети
Юлия Барановская
Звезда футбола Андрей Аршавин, покидая Юлию Барановскую, отобрал у нее жилье и оставил без денег. В гражданском браке с Аршавиным она родила двоих детей, и на момент расставания была беременна третьим. Как только Юлия осознала, что о ней и детях больше некому заботиться, она вытерла слезы и принялась действовать.
Для начала подала в суд и не успокоилась, пока не добилась от Аршавина алиментов. А потом, уже будучи мамой троих детей, сумела достичь успеха в качестве телеведущей. Сегодня Юлию Барановскую все знают как ведущую шоу «Мужское/Женское» (совместно с Александром Гордоном), а еще – как лицо известной косметической фирмы и автора книги о том, как «остаться на плаву» после развода.
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press
Полина Гагарина
«Засветившись» во втором сезоне «Фабрики звезд», Полина Гагарина вышла замуж за актера Петра Кислова и родила сына. Но вскоре их брак распался. Было очень тяжело: Полина осталась без поддержки и помощи, одна с маленьким ребенком, к тому же после родов она располнела и потеряла форму.
В какой-то момент Полина твердо решила взять себя в руки. Она резко изменила все в своей жизни: и продюсера, и имидж, и репертуар. Похудела, перекрасилась в блондинку, без устали записывала новые песни…
И это сработало. Вскоре Гагарина стала звездой, причем не только в России, но и за рубежом. Потом снова вышла замуж, родила дочь… И даже второй развод не сломил певицу: она уже была не той слабой ранимой девушкой, она приобрела стержень. Уверенность в себе и своих силах – вот то, что принесло Гагариной статус звезды.
Ирина Безрукова. Фото: соцсети
Ирина Безрукова
Выйдя замуж за Сергея Безрукова, Ирина полностью приняла тот факт, что в их семье звезда – муж. Она была «при нем»: помощницей, бухгалтером, администратором… Даже перестала сниматься – не хватало времени. Так они жили 15 лет.
А потом стало известно: у Сергея – вторая семья, там растет ребенок… Они расстались. После развода никто не слышал от Ирины ни слова жалоб. Она ни в чем не обвиняла бывшего мужа, пресекала все попытки журналистов заговорить на эту тему.
Она поступила, как мудрая и сильная женщина: снова начала сниматься и постепенно вошла в первую «обойму» актеров, стала ходить на телешоу и светские мероприятия, вести программу на ТВ.
Пример этих известных женщин доказывает: порой развод - вовсе не катастрофа, а стимул начать новую жизнь, успешную и счастливую.