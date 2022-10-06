Ради нее разбил во дворце сад с розами: как султан Сулейман ухаживал за Гюльфем хатун

Гюльфем хатун в турецком сериале «Великолепный век» осталась на втором плане, как бывшая фаворитка султана Сулеймана. Ни Махидевран султан, ни уж тем более Хюррем султан не воспринимали ее как соперницу. Скорее всего, они даже не догадывались о том, какой страстью когда-то пылал султан к этой наложнице.

Ведь Гюльфем хатун даже удалось подарить династии Османов наследника. Только судьба шехзаде была незавидной, как впрочем и судьба и его матери. Когда их с султаном сын умер от болезни, Гюльфем пришлось переживать свое горе в одиночестве. Падишах от нее отвернулся. И это при том, что Гюльфем занимала особое место в его гареме, была любимой фавориткой.

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Гюльфем - любимая фаворитка султана

Вот что пишут историки о наложницу султана Сулеймана. Будучи романтичным по натуре человеком падишах посвящал своей Гюльфем, а ее имя переводится «уста как роза», чувственные стихи, пронизанные страстью и любовью. Девушка и правда была хороша собой. К тому же, она обладала спокойным и рассудительным нравом. Ни с кем не ссорилась, была миролюбивой и очень воспитанной.

Кроме того, в архивах музея Топкапы были обнаружены записи, в которых говорилось, что султан Сулейман подарил своей возлюбленной прекрасный сад роз.

Украшение с каменьями в виде капель слез

Гюльфем хатун была настолько рада подарку, что лично ухаживала за цветами. Разумеется, эта история поросла своими легендами. Согласно одной из них, с приходом зимы все цветы в саду погибли от холода. Возлюбленная султана Сулеймана была поистине безутешна.

Она проливала слезы, испытывая тоску и печаль. Заметив это падишах, который, к тому же был еще и искусным мастером ювелирных работ, сделал для своей наложницы украшение с россыпью камней в виде капель слез, которые проливала его любимая.