Пухлые щечки, вздернутый носик, губки-бантиком: как выглядит американская внучка Серебрякова

Алексей Серебряков — заботливый дедушка. Он души не чает в своей американской внучке Агате. Еще в 2012 году звезда телесериала «Бандитский Петербург» эмигрировал за границу. В Канаде у актера есть своя недвижимость — уютный, насиженный домик. Однако поклонники были рады тому, что Серебряков вернулся в Россию не один, а со своей семьей.

К тому же он привез внучку Агату. Вместе с малышкой звезда «Бандитского Петербурга» посетил премьеру фильма «Красная Шапочка». Серебряков не спускал лапочку-внучку с рук, появившись с ней в зале кинотеатра «Октябрь».

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