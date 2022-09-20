Пухлые щечки, вздернутый носик, губки-бантиком: как выглядит американская внучка Серебрякова

Алексей Серебряков — заботливый дедушка. Он души не чает в своей американской внучке Агате. Еще в 2012 году звезда телесериала «Бандитский Петербург» эмигрировал за границу. В Канаде у актера есть своя недвижимость — уютный, насиженный домик. Однако поклонники были рады тому, что Серебряков вернулся в Россию не один, а со своей семьей.
К тому же он привез внучку Агату. Вместе с малышкой звезда «Бандитского Петербурга» посетил премьеру фильма «Красная Шапочка». Серебряков не спускал лапочку-внучку с рук, появившись с ней в зале кинотеатра «Октябрь».
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Алексей Серебряков с внучкой Агатой. Фото: Иван Макеев / КП
Внучка у Алексея Серебрякова — отрада всей семьи. У малышки задорный вздернутый носик, губки-бантиком, очаровательные пухлые щечки, глазки-блюдца с пушистыми ресничками. Агата — просто ангелочек. И на руках у деда малютка вела спокойно и смирно, не доставляя взрослым хлопот.
Кстати, на премьере фильма «Красная Шапочка» в киноцентре «Октябрь» актер появился не случайно: у него в фэнтези главная роль. На красной дорожке Серебряков также позировал с дочкой Дашей, внучкой и сыном Данилой, а в зале к ним незаметно присоединилась и жена артиста, Мария, с которой они вместе уже более 30 лет.