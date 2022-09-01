«Пухлощекий ангелочек у материнской груди»: боксерша Рагозина «слила» первое фото новорожденной дочки прямо из родовой палаты

Наталья Рагозина, уже будучи беременной, сыграла свадьбу со своим возлюбленным. В личном микроблоге она также поделилась радостным известием. Боксерша во второй раз стала мамой. У нее родилась малютка-дочка. Спортсменка рассекретила имя новорожденной малышке. Дочку Рагозина назвала Анастасией. Также молодая мамочка поделилась первым фото с малышкой прямо из родовой палаты.

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