«Пухлощекий ангелочек у материнской груди»: боксерша Рагозина «слила» первое фото новорожденной дочки прямо из родовой палаты

Наталья Рагозина, уже будучи беременной, сыграла свадьбу со своим возлюбленным. В личном микроблоге она также поделилась радостным известием. Боксерша во второй раз стала мамой. У нее родилась малютка-дочка. Спортсменка рассекретила имя новорожденной малышке. Дочку Рагозина назвала Анастасией. Также молодая мамочка поделилась первым фото с малышкой прямо из родовой палаты.
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Наталья Рагозина с дочкой в родовой палате. Фото: личный архив
«Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022 г. Родилась наша девочка в час ночи!!! Спасибо, Господи, за все! Спасибо Пресвятой Богородице!» — отметила Рагозина.
Звездные подружки и именитые персоны уже поздравили новоиспеченную мамочку с пополнением в семье.
«Урааааа! Поздравляю», — одной из первых написала Инна Михайлова.
«Наташечка, поздравляю! Здоровья вам с малышкой», — порадовалась Анна Семенович.
«Наташа, поздравляю!» — тут же подсуетился модельер Игорь Гуляев.
«Наташенька! Поздравляю вас! Какое счастье!» — присоединилась к всеобщему ликованию Дарья Михалкова.
Не остались в стороне и поклонники спортсменки, они в полном восторге от того, что у Натальи родилась дочка.
«Пухлощекий ангелочек у материнской груди!», «Какая нежность», «Милота зашкаливает», «Лапочка какая!», «Девочка прихорошенькая», «Такая белокожая, милашка», «Уже и умыть успели, малышечка», «Пусик!» — написали фолловеры.