Пугачева — о своем неувядающем лице: «У меня просто хорошая кожа»

Алла Пугачева взялась за себя после того, как она вышла замуж за шоумена Максима Галкина. Поздний брак с юмористом, который младше ее на 27 лет, пошел Примадонне только на пользу. И в этом, как считает историк моды Александр Васильев, есть заслуга Максима Галкина.

Свою вторую половинку шоумен называет красавицей, считая певицу самой любящей женой и верной спутницей, а также заботливой мамой для их 8-летних двойняшек Гарри и Лизы.

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