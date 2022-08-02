Пугачева — о своем неувядающем лице: «У меня просто хорошая кожа»

Алла Пугачева взялась за себя после того, как она вышла замуж за шоумена Максима Галкина. Поздний брак с юмористом, который младше ее на 27 лет, пошел Примадонне только на пользу. И в этом, как считает историк моды Александр Васильев, есть заслуга Максима Галкина.
Свою вторую половинку шоумен называет красавицей, считая певицу самой любящей женой и верной спутницей, а также заботливой мамой для их 8-летних двойняшек Гарри и Лизы.
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Алла Пугачева щеголяет в мини-платье с прозрачной юбкой из шифона. Фото: личный архив
По словам певицы, она часто слышит от хейтеров то, что она старая. Подобные едкие замечания со стороны поклонников ее совершенно не заботят.
«Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая — я тоже не буду», — говорила Алла Пугачева в беседе с Олегом Меньшиковым.
Алла Пугачева старается следить за собой. Фото: личный архив
При этом тут же Примадонна делится секретами молодости, намекая, благодаря чему она выглядит значительно моложе своих ровесниц.
«У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги», — заверила Пугачева, дав отпор хейтерам.