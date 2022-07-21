Пугачева может потерять свое имущество в случае развода с Галкиным

Стало известно, что по документам Галкин – единственный собственник замка в деревне Грязь, потому что практически все там приобрел до свадьбы с Пугачевой. Если предположить, что они решат развестись, - что будет с Аллой Пугачевой? Мы побеседовали на эту тему с адвокатом Александром Бенхиным.

- Если представить себе, что самая знаменитая звездная пара России – Пугачева и Галкин – вдруг разведутся, что изменится в жизни Аллы Борисовны?

- Галкин наговорил много такого, что подпадает под действие статьи о фейках. А эта статья подразумевает довольно серьезное наказание. А вот Алла Борисовна ничего не говорила. Если они сейчас разведутся, - любые санкции, любые наказания, даже уголовная ответственность, - все это будет касаться только Галкина.

- Что будет с имуществом, с детьми в случае развода?