Пугачева может потерять свое имущество в случае развода с Галкиным

Стало известно, что по документам Галкин – единственный собственник замка в деревне Грязь, потому что практически все там приобрел до свадьбы с Пугачевой. Если предположить, что они решат развестись, - что будет с Аллой Пугачевой? Мы побеседовали на эту тему с адвокатом Александром Бенхиным.
- Если представить себе, что самая знаменитая звездная пара России – Пугачева и Галкин – вдруг разведутся, что изменится в жизни Аллы Борисовны?
- Галкин наговорил много такого, что подпадает под действие статьи о фейках. А эта статья подразумевает довольно серьезное наказание. А вот Алла Борисовна ничего не говорила. Если они сейчас разведутся, - любые санкции, любые наказания, даже уголовная ответственность, - все это будет касаться только Галкина.
- Что будет с имуществом, с детьми в случае развода?
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press
- Если есть несовершеннолетние дети, то развод возможет только через суд. Как правило, такие разводы сопровождаются брачным договором, в котором оговаривается раздел имущества и права доступа к детям.
То есть стороны обо всех этих моментах договариваются заранее – еще до суда. После этого суд просто придает этому договору юридическую силу. И выносится решение о расторжении брака, - если обе стороны не против.
- В Сети все чаще появляются предположения о том, что их брак на самом деле – фиктивный…
- Вряд ли. У них, скорее всего, брак реальный, а не фиктивный. Они же вместе жили все эти годы. Вели совместное хозяйство. А все слухи об их разнице в возрасте, о пристрастиях Максима и прочем, - всего лишь слухи. По факту они – семья.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Александр Бенхин. Фото: Global Look Press
- Согласно закону о фейках – может ли что-то угрожать их имуществу?
- Может. Если внимательно прочитать этот закон, то можно увидеть: в качестве наказания указывается либо крупный штраф (речь идет о миллионах рублей), либо исправительные работы, либо даже лишение свободы.
Предположим, что суд решит наказать Галкина рублем и вынесет решение о штрафе. Предположим также, что Галкин решит этот штраф не платить, - ведь он сейчас находится за пределами страны. Тогда этот штраф начинает увеличиваться – добавляются пени, проценты. И потом через судебных приставов может быть изъято любое имущество.
Если взыскание обращено на имущество, которое является совместно нажитым, то второй супруг тоже пострадает в этом плане. Это называется солидарная ответственность. Если же они к тому моменту будут в разводе, то имущество второго супруга взысканию уже не подлежит.
- То есть Алле Борисовне есть о чем беспокоиться?
- Понимаете, здесь есть множество нюансов. Трудно сказать, как будет развиваться дальнейшие события в реальности.
Я думаю, что если действительно дойдет до какого-то серьезного наказания Максима Галкина, то Алла Борисовна молчать не будет – выскажется довольно жестко. А это никому не нужно. Поэтому, как мне кажется, до серьезных санкций дело не дойдет.
Повторюсь – все это лишь рассуждения и предположения на тему «А что будет, если…» Мы не можем сейчас с уверенностью говорить о том, что ждет семью Пугачевой и Галкина, - мы можем только предполагать.