Прославилась и плюнула? Кошмал источала меда, а теперь и знать не хочет коллег из «Сватов»

Анна Кошмал совсем недавно с теплотой и симпатией отзывалась о своих экранных дедушке и бабушке - Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, которые сыграли Ивана и Валюху Будько в народном телехите «Сваты». Актриса уверяла, что Федор Викторович стал для нее чуть ли не родным, и как внучка называла его деда Федя.
Однако сейчас Анна Кошмал и слышать не желает о своих звездных коллегах из «Сватов». Особенно о Добронравове и Кравченко. В чем причина неприязни? Как считает режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич, актриса просто захотела пропиариться, позаботившись о том, чтобы о ней не забыли.
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Федор Добронравов с Татьяной Кравченко. Фото: кадр из сериала "Сваты"
Кстати, сама Анна Кошмал еще до всей этой неразберихи и грязных склок с именитыми и заслуженными коллегами из «Сватов», заявляла, что она безмерно благодарна судьбе за то, что она попала в этот сериал.
Так, актриса дала понять, что именно «Сваты» привели ее в профессию. Она стала популярной. Теперь у Кошмал своя армия поклонников. Вот только поддерживать связь с актерами, которые делились с ней своими секретами мастерства, Анна не собирается. По крайней мере сама актриса говорила, что именно Федор Добронравов взял ее под свое крыло, помогал на съемочной площадке, что-то подсказывал и опекал как родную внучку.
«Я безумно благодарна судьбе за этот крутой поворот, который привел меня в профессию, и за то количество любви и веры, которое я обрела благодаря этому проекту! Женя Ковалева всегда будет жить во мне как символ того, что мечты сбываются. Люблю, обнимаю, всегда ваша Женя!» - говорила Кошмал до того, как ее отношения с актерами по «Сватам» испортились.