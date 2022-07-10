Прославилась и плюнула? Кошмал источала меда, а теперь и знать не хочет коллег из «Сватов»

Анна Кошмал совсем недавно с теплотой и симпатией отзывалась о своих экранных дедушке и бабушке - Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко, которые сыграли Ивана и Валюху Будько в народном телехите «Сваты». Актриса уверяла, что Федор Викторович стал для нее чуть ли не родным, и как внучка называла его деда Федя.

Однако сейчас Анна Кошмал и слышать не желает о своих звездных коллегах из «Сватов». Особенно о Добронравове и Кравченко. В чем причина неприязни? Как считает режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич, актриса просто захотела пропиариться, позаботившись о том, чтобы о ней не забыли.

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