Просчитались? Какой нелепый ляп с Хюррем султан допустили в «Великолепном веке»

Продюсеры и сценаристы для того, чтобы ускорить сюжет в турецком сериале «Великолепный век», исказили некоторые факты. К примеру, есть мнение, что будущую хасеки султана Сулеймана в гарем османского падишаха привел не кто иной, как Ибрагим паша. Он увидел славянскую рабыню на невольничьем рынке и распорядился купить девушку, которую потом отправили в стамбульский дворец.

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При этом в турецком сериале «Великолепный век» показали вражду между Валиде султан и Хюррем. На самом деле, мать повелителя относилась к славянской рабыне покровительственно. Ведь именно она распорядилась подготовить наложницу для сына-султана. И вот тут то и был допущен главный ляп. Какой? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.