Просчитались? Какой нелепый ляп с Хюррем султан допустили в «Великолепном веке»

Продюсеры и сценаристы для того, чтобы ускорить сюжет в турецком сериале «Великолепный век», исказили некоторые факты. К примеру, есть мнение, что будущую хасеки султана Сулеймана в гарем османского падишаха привел не кто иной, как Ибрагим паша. Он увидел славянскую рабыню на невольничьем рынке и распорядился купить девушку, которую потом отправили в стамбульский дворец.
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При этом в турецком сериале «Великолепный век» показали вражду между Валиде султан и Хюррем. На самом деле, мать повелителя относилась к славянской рабыне покровительственно. Ведь именно она распорядилась подготовить наложницу для сына-султана. И вот тут то и был допущен главный ляп. Какой? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Не успела Роксолана попасть во дворец султана Сулеймана, как ее тут же отправили в покои повелителя. Такой сюжет показали в «Великолепном веке». На самом деле для традиций и устоев XVI века это было немыслимо. Никто бы не осмелился допустить до покоев султана неопытную наложницу.
На самом деле, после того, как Хюррем попала во дворец, она два года проходила обучение вместе с другими наложницами под присмотром опытных калф. Девушки, которые должны были стать частью гарема султана Сулеймана, читали Коран, учили турецкий язык, литературу, поэзию и основы каллиграфии.
Кроме того, они также учили правильно общаться с повелителем, подавать кофе и еду, а также исполнять восточные танцы.
Поэтому в покои султана Сулеймана славянская рабыня отправилась уже не строптивицей и дикаркой, а утонченной фавориткой, которая отдавала отчет в том, какую власть она получит, если сумеет угодить падишаху.