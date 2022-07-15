«Профукали?»: какой ляп с султаном Сулейманом прозевали в «Великолепном веке»

В турецком сериале «Великолепный век» было много исторических огрехов. Однако особый придирчивый взгляд экспертов был брошен на костюмы, в которых главные герои появлялись на съемочной площадке.

Простой обыватель едва ли мог заменить эту важную деталь, а точнее сказать нелепый ляп сценаристов и костюмеров. Однако сведущие историки пребывали в негодовании. Так, к примеру, в нескольких сериях султана Сулеймана можно было увидеть босым.

Эти момент были показаны, когда падишах проводил время в своих покоях с Хюррем султан или встречал рассветы на террасе с персидской фавориткой Фирузе.

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