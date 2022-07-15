«Профукали?»: какой ляп с султаном Сулейманом прозевали в «Великолепном веке»

В турецком сериале «Великолепный век» было много исторических огрехов. Однако особый придирчивый взгляд экспертов был брошен на костюмы, в которых главные герои появлялись на съемочной площадке.
Простой обыватель едва ли мог заменить эту важную деталь, а точнее сказать нелепый ляп сценаристов и костюмеров. Однако сведущие историки пребывали в негодовании. Так, к примеру, в нескольких сериях султана Сулеймана можно было увидеть босым.
Эти момент были показаны, когда падишах проводил время в своих покоях с Хюррем султан или встречал рассветы на террасе с персидской фавориткой Фирузе.
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Халит Эргенч в образе султана Сулеймана с Джансу Дере. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
В 16 веке да еще и в Османской империи представить, что султан мог появиться перед простой рабыней-фавориткой босым было просто немыслимо.
Это было не просто нарушением всех существующих традиций, но и считалось осквернением фактически святого тела падишаха. Никогда и ни при каких обстоятельствах в присутствии кого-либо султан не мог быть босым.
Еще один момент - султан Сулейман ходил по гарему без головного убора. Такое тоже было непозволительно. Таковы были правила. Они, кстати, распространялись и на обитательниц гарема.
Едва ли фаворитки падишаха могли похвастаться такими соблазнительными нарядами с декольте, которые носили султанши в «Великолепном веке». И волосы они всегда покрывали платком. Все-таки Османская империя была мусульманским государством. Никаких вольностей в гареме султана Сулеймана не допускалось.
«Профукали? Как можно было показать султана босым?», «Да, выглядит по меньшей мере странно, великий султан и сидит на полу, да еще и босой», «Хотели, видимо, показать его простым человеком. В этом и промах сценаристов», «Ну зритель бы и не догадался, если честно», - пишут фолловеры.