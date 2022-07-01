«Приползает домой уставшей»: что Климова говорила о рухнувшем браке с молодым Месхи

Екатерина Климова долгое время избегала вопросов о разводе с Гелой Месхи. А любопытным журналистам и поклонникам и вовсе отвечала, что их напористость и бестактность воспринимаются ею как грубость и невоспитанность. Однако позже актриса все-таки прокомментировала отношения с третьим мужем, дав понять, что в творческой семье всегда все не так просто.

По словам Климовой, в актерской профессии есть свои отягчающие обстоятельства: постоянные разлуки, бесконечная гонка, эмоциональное выгорание — все это, конечно, едва ли идет на пользу отношениям.

И если возникает какая-то проблема, ссора или недомолвка, зачастую бывает так, что физически у партнеров нет возможности просто сесть и проговорить ситуацию, не откладывая в долгий ящик. Отсюда и накопившиеся обиды, недопонимание.