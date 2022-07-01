«Приползает домой уставшей»: что Климова говорила о рухнувшем браке с молодым Месхи

Екатерина Климова долгое время избегала вопросов о разводе с Гелой Месхи. А любопытным журналистам и поклонникам и вовсе отвечала, что их напористость и бестактность воспринимаются ею как грубость и невоспитанность. Однако позже актриса все-таки прокомментировала отношения с третьим мужем, дав понять, что в творческой семье всегда все не так просто.
По словам Климовой, в актерской профессии есть свои отягчающие обстоятельства: постоянные разлуки, бесконечная гонка, эмоциональное выгорание — все это, конечно, едва ли идет на пользу отношениям.
И если возникает какая-то проблема, ссора или недомолвка, зачастую бывает так, что физически у партнеров нет возможности просто сесть и проговорить ситуацию, не откладывая в долгий ящик. Отсюда и накопившиеся обиды, недопонимание.
Екатерина Климова. Фото: личный архив
И еще один нюанс: на съемках актрисы всегда стараются быть в тонусе, пребывать в хорошем настроение. А уже дома этот флер сходит, остается только усталость.
«Приползает (она) домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище... Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии», — говорила Екатерина Климова «Каравану историй».
Особенно тяжело, если и муж из той же актерской среды, как это было у них с Гелой Месхи. Если он уезжал в киноэкспедиции, то Екатерина не могла сопровождать его в поездках словно жена декабриста. Ведь дома у нее дети, школа, уроки, занятия, быт.
Да и разница в возрасте у пары была ощутимой. Екатерина Климова на восемь лет старше экс-мужа. Но это не помешало им пожениться и завести общего ребенка — дочку Беллу.
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