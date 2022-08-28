Прилучный впервые так откровенно рассказал о разводе с Муцениеце и роли «папиной дочки» в его жизни

Павел Прилучный в YouTube-проекте Надежде Стрелец впервые так откровенно заговорил о разводе с Агатой Муцениеце, объяснив, какую роль в его жизни на самом деле сыграла «папина дочка» Мирослава Карпович.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
При этом «мажор» не в самом удачно свете выставил мать своих двоих детей. В браке с Агатой у него появились: сын Тимофей и дочка Мия. Если с отпрысками Прилучный готов проводить время, то, похоже, с экс-женой у него не все так гладко.
Хотя совсем недавно Агата утверждала, что им удалось примириться и побороть свое эго ради детей. Сын и дочка Павла Прилучного очень привязаны к нему и развод родителей, после которого Муцениеце увезла отпрысков в городскую квартиру, дался им непросто.
Агата Муцениеце строит коттедж под Истрой. Фото: личный архив
Кстати, еще в браке с Агатой Муцениеце «мажор» проявлял свой взрывной характер. Так, к примеру, Павел донимал свою вторую половинку ревностью.
В одном из интервью Прилучный дал понять, что он, как кормилец семьи, может сниматься в любых сериалах, не особо заботясь о сценарии, а вот Агате такого он бы не позволил. Актер также был против, чтобы Муцениеце ходила на ужины после съемок в киноэкспедициях с партнерами, считая, что замужней женщине на таких тусовках делать нечего.
А говоря о разводе с Агатой Муцениеце, «мажор» и вовсе заявил, что поседел и был жутко подавлен. Так на нем сказалось расставание с матерью его детей. Из этого состояния Павла вывела Мирослава Карпович, которой «мажор» очень благодарен. Вот только от романа с «папиной дочкой» он почему-то открестился, заявив, что они просто дружили. Так ли это видела сама Мира?
«Был жутко подавлен после развода, это было три года ада, честно говоря. Я поседел. Если б не Мира, я б, наверное, не вытянул этого времени. Я очень благодарен. Она была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни и помогал и словом, и делом», - добавил Прилучный.
Павел Прилучный возил Мирославу Карпович в Дубай. Тоже по дружески? Фото: личный архив
Павел Прилучный заявил, что это СМИ породило слухи о его романе с Мирославой Карпович. По словам актера, его подруга очень натерпелась от прессы. Кстати, «мажор» возил Миру в Дубай. А вот женился на другой. Свадьбу Паша сыграл с Зепюр Брутян.
«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», - подметил Прилучный.