Прилучный впервые так откровенно рассказал о разводе с Муцениеце и роли «папиной дочки» в его жизни

Павел Прилучный в YouTube-проекте Надежде Стрелец впервые так откровенно заговорил о разводе с Агатой Муцениеце, объяснив, какую роль в его жизни на самом деле сыграла «папина дочка» Мирослава Карпович.

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При этом «мажор» не в самом удачно свете выставил мать своих двоих детей. В браке с Агатой у него появились: сын Тимофей и дочка Мия. Если с отпрысками Прилучный готов проводить время, то, похоже, с экс-женой у него не все так гладко.

Хотя совсем недавно Агата утверждала, что им удалось примириться и побороть свое эго ради детей. Сын и дочка Павла Прилучного очень привязаны к нему и развод родителей, после которого Муцениеце увезла отпрысков в городскую квартиру, дался им непросто.