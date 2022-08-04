Пригожин, Лоза и другие звезды назвали лучших артистов России

Исследовательский холдинг «Ромир» представил ежеквартальный отчет рейтинга инфлюенсеров и назвал имена топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Музыка». Первое место в списке занял Филипп Киркоров, сместив с этой строчки бывшую жену, певицу Аллу Пугачеву.
Как говорят социологи, ранее Примадонна удерживала лидерство в этой сфере на протяжении нескольких лет, но теперь опустилась лишь на четвертую позицию.
Второе место завоевала Ольга Бузова, а вот на третьем расположился Олег Газманов, ранее занимавший шестую строчку. Кстати, в этот раз из десятки выбыли Баста, Сергей Лазарев и Лолита Милявская.
Если говорить простым языком, то инфлюенсер – это медиа-личность, к чьему авторитетному мнению прислушивается лояльная к нему аудитория, то есть поклонники. В современном мире такое влияние чаще всего поддерживается с помощью соцсетей.
Поэтому неудивительно, почему в социологическом списке оказалось имя той же Ольги Бузовой, чья аудитория в ныне запрещенной соцсети Инстаграм когда-то насчитывала миллионы пользователей. Но может ли Ольга действительно глобально влиять на умы зрителей?
Teleprogramma.pro обратилась к нашим известным артистам, чтобы узнать, как они относятся к лидерам мнений, представленным в этом списке. Могут ли они действительно формировать вкусы современных зрителей? И если бы существовала возможность представить свой альтернативный список, то кого бы они в него включили?
Прохор Шаляпин: «У кого есть деньги, тот и звучит»
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
По словам Прохора Шаляпина, тройка лидеров сформировалась не просто так, поскольку и Филипп Киркоров, и Ольга Бузова, и Олег Газманов активно ротируются в медийном пространстве. А зрители, как правило, реагируют на то, что видят.
«Все эти личности – сильные, работоспособные люди, потому что быть публичным человеком – это адский труд и тяжелое бремя. Правда, здесь речь идет о разной степени таланта. Я ни в коем случае не буду осуждать Ольгу, потому что она рабочая лошадка. Как известно, очень много талантливых людей из-за своей лени работают в сельском ДК, - рассуждает Прохор Шаляпин.
А Ольга благодаря трудоспособности и, безусловно, везению стала лидером мнений. Стечение обстоятельств делает человека звездой. Но прежде всего это и психические возможности. А у этой тройки есть и сила, и упертость, и талант.
- Последнее время, с именем Филиппа Киркорова были связаны громкие истории…
- Я считаю, что скандал вокруг креста Филиппа преувеличен, это все какая-то глупость, ханжество, пуританство. Истинно верующего человека оскорбить невозможно. А тот, кто ждет какого-то оскорбления, обязательно его дождется.
Вообще, я был шокирован, когда начали составляться какие-то петиции, направленные против Филиппа. Надо на другое обращать внимание.
Я считаю, что молодежь нужно ограждать от жестокости и пошлости, от тех артистов, которые несут пропаганду наркотиков, какую-то агрессию. А эти певцы не имеют отношение ко всему этому.
- А если бы вы составляли собственный рейтинг?
- Все мои кумиры уже поумирали. А что касается нашего бомонда, то я скептически отношусь ко всей нашей эстраде. Кого уважаю, они уже набили оскомину.
А кого люблю, так это Людмила Зыкина, Кубанский казачий хор. Хочется, чтобы в эфир пропускали больше молодежи, но тут работают свои технологии. У кого есть деньги, тот и звучит. На меня же никто сегодня не влияет. Я в свободном полете и слушаю совершенно разную музыку – разных эпох, стран, культур. Вы также не путайте, что есть известные персонажи, а есть музыканты. И это разные категории.
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Иосиф Пригожин: «Возможно, они и лидеры для своей аудитории, но не для масс»
Иосиф Пригожин. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»
Иосиф Пригожин отказался называть конкретные имена, которые включил бы в собственный список влиятельных артистов. И порассуждал на тему того, как вообще формируются подобные рейтинги.
«В музыке я прислушиваюсь только к музыке, а не к конкретным персоналиям. Поэтому тут я очень плохой собеседник для вас. Я не буду отмечать конкретных людей. Если же говорить о вышеназванной тройке…
Дело в том, что Олег Газманов абсолютно точно может быть лидером общественного мнения с точки зрения музыкальной подачи. Он создает некую музыкальную патриотическую платформу, - поясняет Иосиф Пригожин. - Например, «Москва, звонят колокола» - это форма подачи. Или, Юрий Антонов поет: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную», и мы тут же вспоминаем Крым.
Ольга Бузова мне ничего плохого не сделала, персонально к ней я лично отношусь нормально. Но меня бесит то, что ее моделируют как личность, формирующую музыкальные вкусы. Я воспитывался на таких музыкантах, как Стинг, Майкл Джексон, Лучано Паваротти. Я за искусство в музыке. Хотя тот, кто собирает стадионы, дворцы, залы уже автоматически являются лидерами общественного мнения.
- Наверное, еще многое зависит от того, как проводятся подобные исследования…
- А та структура может по-разному определять лидеров. Например, вы называете имена и спрашиваете: «А как вы думаете, а вот Вася Пупкин?»… «А да, да, конечно», - соглашается респондент.
Действительно, все зависит от того, как проводятся эти исследования. Поэтому для меня тройка лидеров являются хорошо знакомыми мне людьми, у которых есть музыкальные достижения. Возможно, они и есть лидеры для своей аудитории, но не для массы.
С таким подходом в этот список можно включить и группировку «Ленинград» (Сергей Шнуров действительно оказался на шестой строчке рейтинга – прим. ред), которая собирает в своих залах огромное количество людей и тоже одновременно наносит и пользу, и ущерб. Все зависит от того, чего мы хотим добиться. Если культуры воспитания, то это один вопрос, а если индекса популярности, то другой.
Юрий Лоза: «Один любит пирожок, а другой – свиной хрящик»
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин/ КП
Юрий Лоза отметил, что мнения и вкусы формирует определенная среда. И если зрителей кормят одним и тем же музыкальным продуктом, то выводы напрашиваются сами собой.
«Любой опрос нужно ассоциировать с людьми, которых опрашивают. Если вы выйдете сейчас в поле, зайдете в любую деревню и спросите тех, кто занимается нормальным естественным трудом, кого они считают главными в музыке, то они вам, конечно, скажут, что это те люди, которых они каждый день видят на экране. И вряд ли опрашиваемые вам назовут малоизвестных исполнителей, - поясняет Юрий Лоза.
У респондентов нет времени искать какую-то музыку, диски. Они смотрят то, что им дают СМИ. Кого вы им даете, тех они вам и назовут. Поэтому говорить о том, что эти люди значимы для музыки, неправомочно. Если с утра до вечера крутить Филиппа Киркорова, то они и скажут, что Киркоров – самый значимый.
Но если вы спросите профессионалов, людей, которые действительно занимаются музыкой и разбираются в ней, то там прозвучат уже совсем другие фамилии. Я не слушаю Бузову и Киркорова. Конечно, я знаю песни Олега, но я их тоже не слушаю.
- Почему, на ваш взгляд, люди называют преимущественно громкие имена?
- А где вы, например, можете услышать классику? На канале «Культура». А канал «Культура» заявлен для отдельной категории зрителей. Тот же Первый канал не поставит классическое произведение, у них нет времени, чтобы пропагандировать классическую музыку. Так же и с другими федеральными каналами.
То есть у людей нет другой музыки, кроме той, что вы им даете. Неудивительно, что они смотрят на одних и тех же личностей и называют их в своих опросах.
Если же вы проведете опрос в консерватории, то там не прозвучит ни имен Киркорова, ни Бузовой, ни Газманова. Даже в студенческой прогрессивной среде, где получают больше информации, вам не назовут эти три фамилии. Поэтому все очень относительно.
Если проводить большое исследование, то только роковой музыки можно назвать 20 или 30 наименований. А еще можно уточнить стиль, жанр, эпоху. Да и люди разные. Как говорится в народе, один любит сладкий пирожок, а другой – свиной хрящик.
Данко: «Бузова и музыка – противоположные вещи»
Данко. Фото: соцсети
Певец Данко был более категоричен в своем мнении. По его мнению, имя Ольги Бузовой не стоило бы включать в рейтинг, связанный с категорией «Музыка».
«Мне кажется, всех, кого вы назвали, - это просто зашквар. Они, наверное, заплатили денег, чтобы попасть в этот рейтинг. Газманов хорошо в цирке разбирается, сальто суперские делает, - говорит Данко. - Бузова и музыка – это вообще противоположные вещи, антимузыка. Ее сфера – «Дом-2», разговорный жанр и эпатаж. Ну, Киркоров – ладно, нормальный, достойный персонаж».
- А кого бы вы включили в собственный список?
- Ну, Леонида Агутина хотя бы. Он классный музыкант, уж точно лучше, чем Ольга Бузова. Владимир Пресняков круче, чем Бузова и Газманов. Или Дмитрий Маликов и Владимир Матецкий. А Бузова может играть только на кожаном кларнете.
А чьи имена назвали бы вы, читатели Teleprogramma.pro?