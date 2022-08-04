Пригожин, Лоза и другие звезды назвали лучших артистов России

По словам Прохора Шаляпина, тройка лидеров сформировалась не просто так, поскольку и Филипп Киркоров, и Ольга Бузова, и Олег Газманов активно ротируются в медийном пространстве. А зрители, как правило, реагируют на то, что видят.

«Все эти личности – сильные, работоспособные люди, потому что быть публичным человеком – это адский труд и тяжелое бремя. Правда, здесь речь идет о разной степени таланта. Я ни в коем случае не буду осуждать Ольгу, потому что она рабочая лошадка. Как известно, очень много талантливых людей из-за своей лени работают в сельском ДК, - рассуждает Прохор Шаляпин.

А Ольга благодаря трудоспособности и, безусловно, везению стала лидером мнений. Стечение обстоятельств делает человека звездой. Но прежде всего это и психические возможности. А у этой тройки есть и сила, и упертость, и талант.

- Последнее время, с именем Филиппа Киркорова были связаны громкие истории…

- Я считаю, что скандал вокруг креста Филиппа преувеличен, это все какая-то глупость, ханжество, пуританство. Истинно верующего человека оскорбить невозможно. А тот, кто ждет какого-то оскорбления, обязательно его дождется.

Вообще, я был шокирован, когда начали составляться какие-то петиции, направленные против Филиппа. Надо на другое обращать внимание.

Я считаю, что молодежь нужно ограждать от жестокости и пошлости, от тех артистов, которые несут пропаганду наркотиков, какую-то агрессию. А эти певцы не имеют отношение ко всему этому.

- А если бы вы составляли собственный рейтинг?

- Все мои кумиры уже поумирали. А что касается нашего бомонда, то я скептически отношусь ко всей нашей эстраде. Кого уважаю, они уже набили оскомину.

А кого люблю, так это Людмила Зыкина, Кубанский казачий хор. Хочется, чтобы в эфир пропускали больше молодежи, но тут работают свои технологии. У кого есть деньги, тот и звучит. На меня же никто сегодня не влияет. Я в свободном полете и слушаю совершенно разную музыку – разных эпох, стран, культур. Вы также не путайте, что есть известные персонажи, а есть музыканты. И это разные категории.

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