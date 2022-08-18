Прибрала гарем к рукам! Почему Сюмбюль-ага стал самым верным слугой Хюррем султан, если поначалу недолюбливал славянскую рабыню

Такой персонаж, как Сюмбюль-ага, стал у поклонников турецкого сериала «Великолепный век» одним из самых любимых. И это при том, что Селиму Байрактару досталась только второстепенная роль. Своего героя актер наделил ярким самобытным характером, живой мимикой и запоминающимися движениями. Многие помнят первые серии, когда Сюмбюль-ага учил наложниц султана Сулеймана искусству танца.
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Главной задачей евнуха в гареме было присматривать за порядком, обеспечивая полный покой султанской семьи. Особое внимание уделялось воспитанию девушек-рабынь, которые только-только поступили во дворец. Так, с появлением в гареме славянской рабыни Роксоланы вся мирная жизнь во дворце была тут же подорвана. По крайней мере, в сериале «Великолепный век» будущую фаворитку султана Сулеймана показали необузданной строптивицей. Что в реальности едва ли было так. Роксолана только три года должна была готовиться к тому, чтобы удостоиться чести попасть в покои повелителя. Только поступивших в гарем наложниц к султану Сулейману не водили.
Селим Байрактер в образе Сюмбюля-аги. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Попав в гарем, Роксолана сразу же устраивает бунт, настраивая против себя Сюмбюля-агу. Тот откровенно недолюбливал славянскую рабыню, которая отказывалась подчиняться традициям и правилам гарема. В сериале евнух даже называет будущую фаворитку султана Сулеймана «сумасшедшей Александрой», настолько она была своенравной и необузданной.
Однако после того, как власть Роксоланы в гареме стала утверждаться и, попав в покои падишаха, она завоевала его симпатию, Сюмбюль-ага стал менять свое отношение к славянской рабыне. «У кого больше сыновей шехзаде, тот в почете», — наставляла фаворитку султана Сулеймана ее преданная Нигяр-калфа.
Следом несколько событий утвердили власть Роксоланы во дворце, она приняла ислам, родила шехзаде Мехмеда, получила от падишаха новое имя Хюррем и стала зваться султаншей. Так что Сюмбюлю-аге пришлось пересмотреть свое отношение к славянской рабыне, которая вмиг превратилась в могущественную госпожу. Ну а после того, как Хюррем подарила династии четверых шехзаде — Мехмеда, Селима, Баязида, Джихангира и дочку-султаншу Михримах, — она полностью ослабила власть своей главной соперницы Махидевран султан, у которой был только один сын шехзаде Мустафа.
Хюррем султан перетянула Сюмбюля-агу на свою сторону, сделав его своим самым верным слугой. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Поняв, как переменился ветер в гареме после того, как султан Сулейман провел обряд никаха с Хюррем султан, наделив ее титулом хасеки, евнух Сюмбюль-ага становится самым верным слугой фаворитки падишаха.
«Ветер переменился!» — говорит Сюмбюль-ага в сериале, понимая, насколько Хюррем прибрала гарем к рукам.
Все обитатели дворца следовали традициям и правилам, признавая могущество Хюррем султан. Ради которой падишах был готов нарушить любые устои и даже провести никах.