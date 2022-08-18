Прибрала гарем к рукам! Почему Сюмбюль-ага стал самым верным слугой Хюррем султан, если поначалу недолюбливал славянскую рабыню

Такой персонаж, как Сюмбюль-ага, стал у поклонников турецкого сериала «Великолепный век» одним из самых любимых. И это при том, что Селиму Байрактару досталась только второстепенная роль. Своего героя актер наделил ярким самобытным характером, живой мимикой и запоминающимися движениями. Многие помнят первые серии, когда Сюмбюль-ага учил наложниц султана Сулеймана искусству танца.

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Главной задачей евнуха в гареме было присматривать за порядком, обеспечивая полный покой султанской семьи. Особое внимание уделялось воспитанию девушек-рабынь, которые только-только поступили во дворец. Так, с появлением в гареме славянской рабыни Роксоланы вся мирная жизнь во дворце была тут же подорвана. По крайней мере, в сериале «Великолепный век» будущую фаворитку султана Сулеймана показали необузданной строптивицей. Что в реальности едва ли было так. Роксолана только три года должна была готовиться к тому, чтобы удостоиться чести попасть в покои повелителя. Только поступивших в гарем наложниц к султану Сулейману не водили.