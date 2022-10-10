«Пожитки собрала, а от пенсии не отказалась»: что россияне говорят о «сбежавшей» в Израиль Пугачевой

Как ранее писали в СМИ, Алла Пугачева из аэропорта Внуково спешно улетела в Израиль, забрав с собой детей — двойняшек Гарри и Лизу. В подмосковной гимназии они проучились всего месяц. Близкая подруга Примадонны, ее портниха Любовь Аксенова, намекнула, что двойняшки столкнулись с расспросами в школе об их отце-шоумене Максиме Галкине*.
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«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря! Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Примадонна в своем микроблоге после отъезда в Израиль.
Многие удивились тому, что Алла Борисовна так негативно отозвалась о людях. Другие подметили, что, «сбежав» за границу, певица не стала отказываться от регалий, званий и повышенной пенсии. Будучи народной артисткой СССР, она получает прибавку к пособию по старости.
«Да ей этой пенсии не хватит, чтобы сходить за продуктами», «Копеечка, а приятно!», «Зачем ей от пенсии отказываться? Пригодится», «Семейный бюджет Максимка пытается залатать, Алла свою пенсию, поди, тратит», «Пожитки собрала, а от пенсии не отказалась», «Получает достойную прибавку! Грех жаловаться», — написали фолловеры.
Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: личный архив
Отъезд Примадонны из России поддержала и Ксения Собчак. Кстати, пока Алла Пугачева жила в подмосковном замке в деревне Грязь, она успела повидаться с близкими друзьями. Это напомнило поклонникам Примадонны «прощальное турне».
Так, артистка наведалась в бутик модельера Игоря Гуляева, обновив звездный гардероб перед отбытием в Израиль. Кроме того, Пугачева повидалась с четой Юдашкиных и впервые увидела новорожденную внучку именитого кутюрье — Агату-Ариеллу.
Также Примадонна сходила в гости к композитору Игорю Николаеву.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.