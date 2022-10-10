«Пожитки собрала, а от пенсии не отказалась»: что россияне говорят о «сбежавшей» в Израиль Пугачевой

Как ранее писали в СМИ, Алла Пугачева из аэропорта Внуково спешно улетела в Израиль, забрав с собой детей — двойняшек Гарри и Лизу. В подмосковной гимназии они проучились всего месяц. Близкая подруга Примадонны, ее портниха Любовь Аксенова, намекнула, что двойняшки столкнулись с расспросами в школе об их отце-шоумене Максиме Галкине*.

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«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря! Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Примадонна в своем микроблоге после отъезда в Израиль.

Многие удивились тому, что Алла Борисовна так негативно отозвалась о людях. Другие подметили, что, «сбежав» за границу, певица не стала отказываться от регалий, званий и повышенной пенсии. Будучи народной артисткой СССР, она получает прибавку к пособию по старости.