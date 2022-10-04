«Потухший взгляд, седая борода торчит клочьями»: как сейчас выглядит Петренко, разбивший первый брак Климовой

Игорь Петренко стал вторым мужем Екатерины Климовой. Дебют в исторической теленовелле «Бедная Настя», в котором актриса сыграла княгиню Наталью Репнину, принес ей славу и признание поклонников.
Казалось, что судьба сама толкает Екатерину в объятия молодого и видного Игоря Петренко. На протяжении целого года актриса пыталась погасить в себе огонь запретной любви уже будучи замужней.
Однако поддавшись бурным страстям Екатерина рискнула всем, разрушила свою семью, бросив первого мужа ювелира Илью Хорошилова. И это несмотря на то, что у пары подрастала общая дочка Лиза.
Петренко сумел вскружить голову Екатерине, а потом увел ее у мужа. В браке с Игорем актриса родила еще двоих детей — сыновей: Матвея и Корнея.
Обладая мужской красотой, харизмой и внутренним магнетизмом, Петренко всегда был окружен представительницами прекрасного пола. Устоять перед Игорем не смогла и Климова.
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Вот так Игорь Петренко выглядел, когда жил с Екатериной Климовой. Фото: Борис Кудрявов / КП
Игорь Петренко отпустил седую бороду. Фото: Борис Кудрявов / КП
Годы, конечно, берут свое. 45-летний Игорь Петренко уже не так молод и свеж. У него появились морщинки. Актер заметно похудел, осунулся и сдал. Возраста бывшему мужу Екатерины Климовой добавляет седая косматая бородка, очки и усталость, которая читается во взгляде.
«Да, не тот уже Игорек!», «Ну так сам говорил, что выпивал по молодости», «С молодой женой надо соответствовать», «Уставший какой-то! Еще бы, пятеро детей, всех тянуть надо на себе», «Потухший взгляд, седая борода торчит клочьями», «Зарос как-то!», «Бороденка старит», — стали писать фолловеры.