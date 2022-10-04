«Потухший взгляд, седая борода торчит клочьями»: как сейчас выглядит Петренко, разбивший первый брак Климовой

Игорь Петренко стал вторым мужем Екатерины Климовой. Дебют в исторической теленовелле «Бедная Настя», в котором актриса сыграла княгиню Наталью Репнину, принес ей славу и признание поклонников.

Казалось, что судьба сама толкает Екатерину в объятия молодого и видного Игоря Петренко. На протяжении целого года актриса пыталась погасить в себе огонь запретной любви уже будучи замужней.

Однако поддавшись бурным страстям Екатерина рискнула всем, разрушила свою семью, бросив первого мужа ювелира Илью Хорошилова. И это несмотря на то, что у пары подрастала общая дочка Лиза.

Петренко сумел вскружить голову Екатерине, а потом увел ее у мужа. В браке с Игорем актриса родила еще двоих детей — сыновей: Матвея и Корнея.

Обладая мужской красотой, харизмой и внутренним магнетизмом, Петренко всегда был окружен представительницами прекрасного пола. Устоять перед Игорем не смогла и Климова.

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