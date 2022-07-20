Потерял отца, любимую девушку и здоровье: почему Борис Корчевников не хочет, чтобы его жалели

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников умеет ненавязчиво «разговорить» любого, кто окажется в его студии. Сам же говорить о себе не любит: он ревностно оберегает свое пространство, молчит о личной жизни, не впускает в душу. В день 40-летнего юбилея актера, 20 июня, попробуем приоткрыть завесу тайны его личной жизни.
«Мой папа нехорошо поступил с мамой»
В его детстве была только мама: отец оставил ее еще во время беременности. Боря рано заинтересовался сценой, - сначала просто проводил время за кулисами МХАТа, где работала мама, а потом его начали выпускать на сцену.
В 8 лет он уже был занят в 12 спектаклях – играл вместе с Олегом Ефремовым и Евгением Мироновым. А в 11 лет Борис прошел кастинг и стал вести «Там-Там новости» н РТР.
Все это время за ним пристально наблюдал отец – Вячеслав Орлов, экс-директор Театра имени Пушкина. Как признавался Борис:
«Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме, бросил, когда она была беременна. Никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов обижаться и даже ненавидеть его».
Подружился с отцом
Борис Корчевников. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
И все же ненавидеть отца он не смог. Более того – они подружились. Вячеслав Орлов познакомился с сыном, когда тому исполнилось 13 лет.
Он очень гордился успехами Бориса: юноша работал на НТВ, много снимался в рекламе и кино, а после сериала «Кадетство» стал настоящей звездой. На телевидении карьера тоже развивалась отлично: множество интересных проектов на разных каналах.
Потерял невесту: «Больно на всю жизнь»
Поклонникам казалось: уж у такого успешного, красивого, обаятельного парня и в личной жизни все прекрасно. Никто не догадывался о его душевной ране. Семь лет продолжались нежные отношения Бориса с актрисой Анной-Сесиль Свердловой.
Оба были верующими, даже познакомились в храме. Борис называл Анну своей невестой. Говорили даже, что они поженились и обвенчались, - впрочем, Корчевников не подтвердил этого. А потом все закончилось. Как рассказывал сам Корчевников, он пережил разрыв очень тяжело:
«Расставание с Анной было болезненным. Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь. Если ты расстался из-за предательства, доверие сохранить не удастся. В нашем случае не было предательства ни с моей, ни с Аниной стороны. Поэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу».
Потерял отца
Анна-Сесиль Свердлова в сериале «Аромат шиповника»
Именно тогда Борис особенно сблизился с отцом: приходил к нему, делился переживаниями, а отец его утешал, находя мудрые и тонкие слова. Вячеслав Орлов был очень болен, не выходил из дома. По словам Бориса:
«Я уходил тогда от него, кутаясь в зимнее пальто, и рыдал, потому что понимал: папа скоро умрет».
Корчевников до последнего дня был рядом с отцом, не отходил от него в больнице. Эта потеря стала для него еще одной трагедией. Но судьба уже готовила новые испытания.
Болезнь
В 2015 году Борис Корчевников, чтобы развеять слухи о своем здоровье, сделал откровенное признание: у него обнаружили опухоль мозга, - к счастью, доброкачественную. Он перенес операцию, пришлось делать трепанацию черепа, потом было долгое и трудное восстановление…
Несмотря на эту откровенность, зрители продолжали судачить, предполагая, что у Корчевникова все-таки рак. Ведущий опроверг эти домыслы, пояснив, что ни о какой онкологии речь не идет.
Спустя 4 года снова поползли слухи: Корчевников болен, он сильно поправился, это неспроста! И опять Борису пришлось делать заявление:
«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой».
Не слышит одним ухом
Борис Корчевников. Фото: кадр из сериала «Кадетство»
Внимательные зрители стали замечать и то, что Борис иногда невпопад отвечает на реплики гостей в студии. Появилась информация о том, что он почти не слышит одним ухом, но скрывает это и слуховой аппарат носит только за кадром.
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Лишь недавно артист признался: действительно, он оглох на одно ухо еще в детстве, после перенесенного менингита.
Потерял надежду на личное счастье
А что же с личной жизнью? Молва приписывала харизматичному телеведущему множество романов – с моделями, актрисами, певицами… Но все слухи остались только слухами. После расставания с Анной Свердловой Борис так никого и не полюбил. Правда, он стал отцом – но лишь крестным.
В одном из интервью актер и телеведущий признался, что «поставил крест» на личной жизни и уже не надеется встретить женщину, которая станет его женой. Все свои силы Борис тратит на работу – он не только телеведущий, но и генеральный директор православного канала «Спас».
А еще он активно занимается благотворительностью – собирает средства на лечение детей и постройку храмов.