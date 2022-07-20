Потерял отца, любимую девушку и здоровье: почему Борис Корчевников не хочет, чтобы его жалели

Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников умеет ненавязчиво «разговорить» любого, кто окажется в его студии. Сам же говорить о себе не любит: он ревностно оберегает свое пространство, молчит о личной жизни, не впускает в душу. В день 40-летнего юбилея актера, 20 июня, попробуем приоткрыть завесу тайны его личной жизни.

«Мой папа нехорошо поступил с мамой»

В его детстве была только мама: отец оставил ее еще во время беременности. Боря рано заинтересовался сценой, - сначала просто проводил время за кулисами МХАТа, где работала мама, а потом его начали выпускать на сцену.

В 8 лет он уже был занят в 12 спектаклях – играл вместе с Олегом Ефремовым и Евгением Мироновым. А в 11 лет Борис прошел кастинг и стал вести «Там-Там новости» н РТР.

Все это время за ним пристально наблюдал отец – Вячеслав Орлов, экс-директор Театра имени Пушкина. Как признавался Борис:

«Мой папа со мной не жил. Он нехорошо поступил по отношению к маме, бросил, когда она была беременна. Никак не помогал и ни в чем не участвовал. У меня достаточно поводов обижаться и даже ненавидеть его».

Подружился с отцом