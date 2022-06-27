Порвал с Арнтгольц, бросил Повереннову: как Руденко выбрал себе жену после громких интрижек

Анатолий Руденко в фильмах и сериалах зачастую играет скромных персонажей, наделенных осознанием того, что такое честь, достоинство и мужская верность. Однако однолюбом звезду сериала «Две судьбы» назвать сложно. За его плечами романы с первыми красавицами отечественного кино.

Так, к примеру, Анатолий четыре года жил в гражданском браке с Дарьей Поверенновой. И даже смог найти общий язык с ее взрослой дочкой. Актриса была на 10 лет старше своего молодого возлюбленного. Но особую разницу в возрасте, как позже признавалась Дарья, она не ощущала. Да, Руденко был юн, смел и очарователен. Он покорил Повереннову своим веселым нравом, легкостью. Но в остальном Анатолий оказался весьма взрослым. По словам актера, Дарья все еще обижена на него за то, что им не удалось сохранить отношения.

Когда экс-возлюбленные случайно видятся на мероприятиях, появляясь в свете, они даже не здороваются, делая вид, что не замечают друг друга.