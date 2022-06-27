Порвал с Арнтгольц, бросил Повереннову: как Руденко выбрал себе жену после громких интрижек

Анатолий Руденко в фильмах и сериалах зачастую играет скромных персонажей, наделенных осознанием того, что такое честь, достоинство и мужская верность. Однако однолюбом звезду сериала «Две судьбы» назвать сложно. За его плечами романы с первыми красавицами отечественного кино.
Так, к примеру, Анатолий четыре года жил в гражданском браке с Дарьей Поверенновой. И даже смог найти общий язык с ее взрослой дочкой. Актриса была на 10 лет старше своего молодого возлюбленного. Но особую разницу в возрасте, как позже признавалась Дарья, она не ощущала. Да, Руденко был юн, смел и очарователен. Он покорил Повереннову своим веселым нравом, легкостью. Но в остальном Анатолий оказался весьма взрослым. По словам актера, Дарья все еще обижена на него за то, что им не удалось сохранить отношения.
Когда экс-возлюбленные случайно видятся на мероприятиях, появляясь в свете, они даже не здороваются, делая вид, что не замечают друг друга.
Анатолий Руденко с Дарьей Поверенновой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
В одно время в кулуарах звездных тусовок ходили слухи, что к Дарье Поверенновой актер ушел от Татьяны Арнтгольц. Якобы Анатолий Руденко бросил юную красотку ради более зрелой и состоявшейся женщины. Говоря о разрыве с Татьяной, актер дал понять, что его возлюбленная была умом взрослее его. Арнтгольц мечтала о семье, детях. Все это Анатолий дать ей не мог.
«Таня была морально старше и взрослее меня. Она хотела семью, а я был к этому просто не готов. Я тогда был эгоистом», — подметил Руденко.
Анатолий Руденко с Татьяной Арнтгольц. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Порвав с Татьяной Арнтгольц и бросив Дарью Повереннову, актер выбрал в жены Елену Дудину. Говоря о том, как он решился на серьезные отношения, Анатолий Руденко дал понять, что он почувствовал в себе такие метаморфозы. Кстати, у пары есть общая дочка — 10-летняя Милена. С Дудиной актер сыграл свадьбу в 2012 году. Руденко подметил, что сразу понял: он влюбился.
«Я почувствовал, что изменился. Понял, что верю в эти отношения, хочу их развивать, поэтому рискнул», — уточнил актер.
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