Получат ли пенсионеры в августе выплату в 10 тысяч рублей, как в прошлом году

Четверть жителей России – пенсионеры по возрасту. Эти люди имеют право не работать – государство платит им пенсию. Размер пенсии время от времени повышается – из-за инфляции. А еще пенсионеры получают разовые (единовременные) выплаты, как было, например, в августе прошлого года.
Будут ли выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам в августе этого года? Ситуацию прояснил глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
- Любая поддержка пенсионеров – полезна. Не секрет, что основная масса пенсионеров вынуждена сильно ограничивать свои расходы по понятным причинам.
А вот какую форму поддержки выбрать? Что будет более эффективно для пенсионеров? Если речь идет о разовой выплате (а отказываться от нее было бы неправильно), то она хуже, чем индексация пенсии. Потому что не входит в базовый расчет следующего года.
- Что это значит?
- Поясню. Например, вы получаете пенсию 15 тысяч рублей. Тогда единоразовая выплата не дает прибавки в следующем году, когда будет рассчитываться индексация. Более эффективная форма поддержки неработающих пенсионеров – это индексация пенсии.
Конечно, я не отвергаю все другие формы, хорошо помогают, например, и льготы на коммунальные расходы, и налоговые вычеты, и транспортные льготы… Все это – меры социальной поддержки, и они очень важны.
Но если говорить о единоразовых выплатах, то здесь я бы предпочел индексацию. Потому что она позволяет в следующем году выходить на расчеты уже с другой базой, и это более эффективная мера поддержки, чем единоразовая выплата. Хотя, повторяю, пренебрегать никакими мерами поддержки не надо.
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- А что говорят сами пенсионеры о прошлогодней единоразовой выплате в размере 10 тысяч рублей?
- Знаете, на хорошие дела люди обычно отвечают благородным молчанием – это нормально. Высказываются, когда что-то возмущает, - например, подорожание лекарств, коммунальных платежей.
К нам на почту, кроме того, приходят письма с вопросами – например, правильно ли рассчитана пенсия, вопросы о субсидиях по коммунальным платежам… Пенсионеры Подмосковья часто спрашивают, почему у них нет таких же преимуществ, как у москвичей.
Мы стараемся отвечать на все письма, на все вопросы, - конечно, с помощью специалистов Пенсионной системы. Здесь очень важно не ошибиться и не дать ложных надежд, потому что в вопросах расчета размера пенсий и субсидий все очень индивидуально.