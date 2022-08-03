Получат ли пенсионеры в августе выплату в 10 тысяч рублей, как в прошлом году

Четверть жителей России – пенсионеры по возрасту. Эти люди имеют право не работать – государство платит им пенсию. Размер пенсии время от времени повышается – из-за инфляции. А еще пенсионеры получают разовые (единовременные) выплаты, как было, например, в августе прошлого года.

Будут ли выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам в августе этого года? Ситуацию прояснил глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.



- Любая поддержка пенсионеров – полезна. Не секрет, что основная масса пенсионеров вынуждена сильно ограничивать свои расходы по понятным причинам.

А вот какую форму поддержки выбрать? Что будет более эффективно для пенсионеров? Если речь идет о разовой выплате (а отказываться от нее было бы неправильно), то она хуже, чем индексация пенсии. Потому что не входит в базовый расчет следующего года.

- Что это значит?

- Поясню. Например, вы получаете пенсию 15 тысяч рублей. Тогда единоразовая выплата не дает прибавки в следующем году, когда будет рассчитываться индексация. Более эффективная форма поддержки неработающих пенсионеров – это индексация пенсии.

Конечно, я не отвергаю все другие формы, хорошо помогают, например, и льготы на коммунальные расходы, и налоговые вычеты, и транспортные льготы… Все это – меры социальной поддержки, и они очень важны.

Но если говорить о единоразовых выплатах, то здесь я бы предпочел индексацию. Потому что она позволяет в следующем году выходить на расчеты уже с другой базой, и это более эффективная мера поддержки, чем единоразовая выплата. Хотя, повторяю, пренебрегать никакими мерами поддержки не надо.