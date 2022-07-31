Погрузился в траур и распустил гарем: как жил султан Сулейман после смерти Хюррем

Историю любви султана Сулеймана и славянской рабыни Хюррем султан показали в турецком сериале «Великолепный век» так, что зрители по всему миру с замиранием сердца следили за тем, фаворитка повелителя борется за своем место в гареме рядом с падишахом.

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Главной соперницей Хюррем султан стала черкешенка Махидевран султан. Ведь у нее уже был сын шехзаде Мустафа. Славянская рабыня сделала все для того, что ослабить власть фаворитки султана Сулеймана. Она подарила падишаху пятерых детей: шехзаде Мехмеда, Селима, Баязида и Джихангира, а также дочку Михримах султан.

Кроме того, Хюррем султан сумела добиться никаха. После чего она получила титул хасеки, став, по сути, такой же могущественной госпожой, как и Валиде.