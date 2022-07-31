Погрузился в траур и распустил гарем: как жил султан Сулейман после смерти Хюррем

Историю любви султана Сулеймана и славянской рабыни Хюррем султан показали в турецком сериале «Великолепный век» так, что зрители по всему миру с замиранием сердца следили за тем, фаворитка повелителя борется за своем место в гареме рядом с падишахом.
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Главной соперницей Хюррем султан стала черкешенка Махидевран султан. Ведь у нее уже был сын шехзаде Мустафа. Славянская рабыня сделала все для того, что ослабить власть фаворитки султана Сулеймана. Она подарила падишаху пятерых детей: шехзаде Мехмеда, Селима, Баязида и Джихангира, а также дочку Михримах султан.
Кроме того, Хюррем султан сумела добиться никаха. После чего она получила титул хасеки, став, по сути, такой же могущественной госпожой, как и Валиде.
Хюррем султан стала смыслом жизни султана Сулеймана, без нее он погрузился в глубокий траур. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Хюррем султан прочла вошла в сердце султана Сулеймана. Стала для него не только фавориткой, но и советником. Для 16 века было неслыханно то, что повелитель мог советоваться о государственных делах с женщиной. Однако султанша была хорошо образована, начитана. Падишах преклонялся перед мудростью и умом Хюррем султан, доверяя ей свои тайны.
Именно поэтому смерть любимой фаворитки стала для султана Сулеймана большим испытанием. Хюррем султан скончалась в 1558 году. На тот момент хасеки султана Сулеймана было 58-60 лет.
После смерти славянской фаворитки падишах отменил все празднества и веселья во дворце, а потом и вовсе решил распустить гарем, приказав выдать всех рабынь замуж. Существует легенда о том, что султан Сулейман настолько погрузился в траур, что перестал общаться с кем либо и весь дворец погрузился вместе с падишахом в тишину. А сам султан Сулейман отдал приказ соблюдать тишину во дворце лишь для того, чтобы услышать голос любимой Хюррем, которая покинула мир.
Кроме того, султан Сулейман приказал убрать из дворца все предметы роскоши: дорогие ткани, посуду, музыкальные инструменты. И со временем дворец стал угрюмым местом.