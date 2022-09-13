«Подпихнули султану неотесанную девицу?»: какой ляп «прозевали» в «Великолепном веке» с Хюррем султан

В турецком сериале «Великолепный век» первое знакомство султана Сулеймана со славянской рабыней Александрой происходит едва ли не сразу же, как та попадает в гарем. Роксолана, стоя среди других наложниц, выкрикивает имя падишаха, когда тот проходит мимо гарема, останавливая тем самым султана Сулеймана. А потом падает ему в объятия, теряя сознание от волнения лицезреть его вблизи.
Причем султан Сулейман смущен и восхищен не меньше самой наложницы, упавшей ему в объятия. Эта сцене стала одной из самых чувственных и трогательных. Однако на самом деле Роксолана едва ли смогла бы позволить себе подобную дерзость. А если бы и позволила, ее бы тут же ждало суровое наказание.
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Кстати, поклонники «Великолепного века», как впрочем продюсеры и режиссеры, были готовы закрыть глаза на этот исторический ляп. Многие даже не обратили на подобную неточность и вымысел внимания. Уж слишком проникновенной показалась зрителю первая встреча султана Сулеймана с будущей фавориткой Хюррем султан.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
На самом же деле Роксолана как минимум три года проходила обучение для того, чтобы получить возможность считаться наложницей султана Сулеймана. Без этого на хальвет к повелителю ее бы просто не отправили. К тому же, славянской рабыне нужно было произвести благоприятное впечатление на Валиде султан.
Так, Роксолана обучалась этикету, владению музыкальными инструментами, письму и чтению. Благодаря своему пытливому уму славянская фаворитка султана Сулеймана сумела стать для падишаха не только любимой наложницей, но и советником. Повелитель часто беседовал с Хюррем султан, узнавая ее мнение даже в политических моментах.
«Подпихнули султану неотесанную девицу? Ну это сказочки! Роксолану долго готовили к хальвету. Она была воспитанницей Валиде султан», «Александра попала в гарем и все там разнесла на своем пути. И после этого ее в покои к Сулейману? Ну-ну... Что за бред!», «Бедняжка Махидевран, тут же была забыта», «Ляп профукали! Никаких падений в объятия! Сказочка», - пишут фолловеры.