«Подпихнули султану неотесанную девицу?»: какой ляп «прозевали» в «Великолепном веке» с Хюррем султан

В турецком сериале «Великолепный век» первое знакомство султана Сулеймана со славянской рабыней Александрой происходит едва ли не сразу же, как та попадает в гарем. Роксолана, стоя среди других наложниц, выкрикивает имя падишаха, когда тот проходит мимо гарема, останавливая тем самым султана Сулеймана. А потом падает ему в объятия, теряя сознание от волнения лицезреть его вблизи.

Причем султан Сулейман смущен и восхищен не меньше самой наложницы, упавшей ему в объятия. Эта сцене стала одной из самых чувственных и трогательных. Однако на самом деле Роксолана едва ли смогла бы позволить себе подобную дерзость. А если бы и позволила, ее бы тут же ждало суровое наказание.

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Кстати, поклонники «Великолепного века», как впрочем продюсеры и режиссеры, были готовы закрыть глаза на этот исторический ляп. Многие даже не обратили на подобную неточность и вымысел внимания. Уж слишком проникновенной показалась зрителю первая встреча султана Сулеймана с будущей фавориткой Хюррем султан.