Почему звезда «Доярки из Хацапетовки» развелась с мужем

15 лет назад на канале «Россия 1» вышла первая серия проекта «Доярка из Хацапетовки». Казалось бы, банальная история про Золушку, приехавшую из села покорять Москву. Но нет. Щемящая искренность, непосредственность и близость героев к аудитории дали удивительный результат - в сериал влюбились и ждали каждую серию, словно мексиканскую мыльную оперу в 90-е. Теперь это явление можно назвать «эффектом «Сватов»: народу нравится смотреть про народ.
По сюжету Катя Булычева, светловолосая простушка из Донецкой области, мечтает поступить в институт и стать шеф-поваром, но в Москве становится жертвой воров и вынуждена работать посудомойкой. Эту роль сыграла Евгения Осипова. «Телепрограмма» узнала, как обстоят дела у артистки сейчас, где она работает и почему больше не возвращалась к образу хацапетовской Золушки.
Заложница роли
После окончания ГИТИСа в 2007 году Евгения Осипова недолго служила в Театре сатиры, поставила спектакль «Хоттабыч» в родной Туле и в кино особенно не снималась. Была пара незначительных эпизодов, и вдруг режиссеры отобрали актрису на роль Кати Булычевой. Роль стала стопроцентно звездной. Но не сказать, что это помогло актрисе в карьере. Скорее наоборот.
- Мы всерьез думали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе, потом в Голливуде и что впереди нескучная жизнь, - вспоминала Осипова. - Но так не случилось. На какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, только в худших версиях. И я очень долго доказывала, что могу играть и положительные, и отрицательные роли. Были проекты, от которых мне приходилось отказываться и отстаивать свое право на выбор.
В Кате Булычевой многие зрительницы узнавали себя. За то и полюбили героиню сериала. Фото: кадр из фильма
И все же значительные проекты после «Доярки» в карьере Осиповой были. К примеру, сериал «Закрытая школа», где актриса исполнила роль Юли Самойловой, умеющей общаться с мертвыми. Еще одной крупной ролью стал образ другой Юли - молодой девушки пожилого главного героя, профессора Бергера (Игорь Костолевский), в сериале «Башня». Однако в других популярных проектах Евгении, к сожалению, доставались эпизодические роли («Морские дьяволы», «Карпов», «Кухня»).
За подругу и в нос даст
Летом 2018 года по СМИ разлетелась неожиданная весточка: «Звезду «Доярки из Хацапетовки» избил муж собутыльницы». Что?!
Пятый канал тогда раскрыл сюжет этого странного эпизода. Якобы Осипова отдыхала вместе с подругами, но в какой-то момент к загулявшим барышням приехал муж одной из них, чтобы забрать жену домой. Состояние жены не очень понравилось мужчине, завязалась словесная перепалка с дамами (как будто даже он начал приводить в чувство суженую и хлестал ее по щекам), в результате которой заступившаяся за подругу Евгения «получила несколько ударов от агрессивного мужчины». Вроде бы даже врачи зафиксировали сотрясение головного мозга у актрисы. Сообщалось о возбуждении административного дела, но развития история не получила.
В мае текущего года актрисе исполнилось всего лишь 36 лет, так что можно быть уверенным - лучшие роли у Евгении впереди. За последнее время у нее не было россыпи ярких работ - Осипова появлялась в эпизодах сериалов «Тайна Лилит», «Ресторан по понятиям», «Ищейка». Были и главные роди - в украинских мелодрамах «Я заберу твою семью», «Несмотря ни на что» и «Слабое звено».
Осиповой есть чем заняться и вне кадра. 11 лет актриса была счастлива в браке с оператором Анатолием Симченко («Гроза», «Одесский пароход»), с которым познакомилась на съемках сериала «Башня», пара воспитывает двоих детей: сына Максима (9 лет) и дочь Софию (7 лет).
- Я очень счастливый человек, - говорила Евгения. - Мне очень повезло с моим мужем, с моей семьей, она у меня небольшая, но очень гармоничная и дружная. Я очень рада тому, как складывается моя карьера. Мне безумно интересно все, что я делаю, потому что я давно трансформировалась в того человека, который не ждет результата, а бесконечно кайфует от самого процесса.
Фото: Евгений Рохлаков/Starface.ru
Но буквально на прошлой неделе Евгения сообщила, что они с Анатолием больше не вместе. «Это закончилось не сегодня, а больше года назад, - написала актриса на своей страничке, опубликовав фото, где они с мужем стоят в обнимку. - Это была случайная неслучайность. Мы остаемся родителями наших пупсиков». Что стало причиной развода, неизвестно: Евгения не из тех знаменитостей, кто без умолку рассказывает о личной жизни.
Бороться со стрессами Осиповой помогает активный отдых.
- Занималась кроссфитом, горными лыжами, беговыми лыжами, бегом, - рассказывает актриса. - Сейчас посещаю фитнес-зал, тренируюсь 4 - 5 раз в неделю. Больше 10 лет занимаюсь гимнастикой. И это не считая прогулок с детьми.
После того как Осипова отыграла два сезона «Доярки...», ее заменили на Марию Куликову - звезду сериала «Две судьбы». Третий сезон проекта стал финальным.