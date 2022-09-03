Почему звезда «Доярки из Хацапетовки» развелась с мужем

15 лет назад на канале «Россия 1» вышла первая серия проекта «Доярка из Хацапетовки». Казалось бы, банальная история про Золушку, приехавшую из села покорять Москву. Но нет. Щемящая искренность, непосредственность и близость героев к аудитории дали удивительный результат - в сериал влюбились и ждали каждую серию, словно мексиканскую мыльную оперу в 90-е. Теперь это явление можно назвать «эффектом «Сватов»: народу нравится смотреть про народ.

По сюжету Катя Булычева, светловолосая простушка из Донецкой области, мечтает поступить в институт и стать шеф-поваром, но в Москве становится жертвой воров и вынуждена работать посудомойкой. Эту роль сыграла Евгения Осипова. «Телепрограмма» узнала, как обстоят дела у артистки сейчас, где она работает и почему больше не возвращалась к образу хацапетовской Золушки.

Заложница роли

После окончания ГИТИСа в 2007 году Евгения Осипова недолго служила в Театре сатиры, поставила спектакль «Хоттабыч» в родной Туле и в кино особенно не снималась. Была пара незначительных эпизодов, и вдруг режиссеры отобрали актрису на роль Кати Булычевой. Роль стала стопроцентно звездной. Но не сказать, что это помогло актрисе в карьере. Скорее наоборот.

- Мы всерьез думали, что дальше нас ждет большой успех в российском кинематографе, потом в Голливуде и что впереди нескучная жизнь, - вспоминала Осипова. - Но так не случилось. На какое-то время я стала заложницей этой роли. Мне предлагали играть в похожих историях, только в худших версиях. И я очень долго доказывала, что могу играть и положительные, и отрицательные роли. Были проекты, от которых мне приходилось отказываться и отстаивать свое право на выбор.