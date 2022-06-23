Почему Юрий Шатунов скрывал свою семью: тихое счастье в Германии

Этого мальчика знал весь Советский Союз — и минимум половина девчонок была в него беззаветно влюблена. «Белые розы, белые розы!» — неслось из каждой колонки, из каждой форточки, из каждой машины. В 13 лет Юра Шатунов стал самым популярным артистом огромной страны. К 18 он страшно устал от своей славы.
«Белые розы» изо дня в день
Середина восьмидесятых была горячим временем для «Ласкового мая». Собранные и организованные Андреем Разиным мальчишки буквально жили в самолетах, поездах и на сценах. Сорок концертов каждый месяц. Одни и те же песни.
Перед глазами — калейдоскоп лиц, улыбок, фотовспышек… В ушах — постоянный восторженный визг юных поклонниц, рыдания девочек-подростков и признания в любви. Неудивительно, что спустя пять лет такой жизни Юра Шатунов почувствовал невероятную усталость и выгорание.
Переезд в Германию
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Он решил покинуть группу, чтобы заняться сольной карьерой. Строить эту карьеру он собирался в Германии. И Юра действительно некоторое время пел, но вскоре почувствовал: с него хватит, пора заняться чем-то другим. Он выбрал профессию звукорежиссера, а вот сам выходить на сцену перестал.
Она не слышала о «Ласковом мае»
Так прошло 10 лет. Все это время Шатунов старался держаться подальше от света софитов, от прессы и поклонников. Но потом в его жизни наступили серьезные перемены. Он познакомился с совсем юной девочкой — ей не исполнилось и пятнадцати.
Света до встречи с Юрой никогда не слышала о «Ласковом мае» и не была его поклонницей, она жила в Германии и любила совсем другую музыку. Несмотря на разницу в возрасте, оба почувствовали: это любовь с первого взгляда. Это был очень трогательный роман: Юра оберегал Свету, заботился о ней, чувствовал ответственность.
Второе дыхание
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Светлана же стала для него настоящей музой. Она вдохновила музыканта на создание новых песен. Юра выпустил новый альбом, потом еще один, оба имели успех. Он больше не боялся выходить на сцену, у него будто открылось второе дыхание.
Более того — Шатунов научился получать удовольствие от выступлений, он буквально купался в любви зрителей. В России его принимали по-прежнему восторженно. Но даже на самых успешных гастролях артист с нетерпением ждал возвращения домой: там его ждала любимая.
Дома, с детьми…
В 2006-м Светлана родила сына. Теперь, находясь на гастролях, Юра еще чаще звонил домой: так хотелось услышать и Светлану, и Дэнниса. Через год они зарегистрировали свой брак, а в 2013-м у них родилась дочь, которой дали красивое имя — Эстелла. Шатунов признавался в интервью: для него нет ничего лучше, чем проводить время дома, со своей семьей, с обожаемой женой и детьми.
Поклонниц — прочь!
Его популярность с годами стала не такой оглушительной, но все же нередко случалось, что влюбленные девушки писали ему откровенные признания и настойчиво приглашали на свидание. Юрий всякий раз отказывался, объясняя: у него семья, ему не нужны подобные приключения. Кто-то понимал, кто-то продолжал настаивать, иногда поклонницы вели себя довольно агрессивно, и их приходилось жестко ставить на место.
Счастье любит тишину…
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
Дом в последние годы был для Юрия Шатунова местом, где он счастлив, где можно расслабиться и отдохнуть, насладиться общением с самыми близкими. Светлана, его жена, не хотела никакой публичности, не давала интервью, не выступала на телевидении.
Счастье любит тишину — это выражение очень точно соответствовало образу жизни Юрия Шатунова и его семьи. Слишком хорошо артист помнил времена «Ласкового мая», когда личная жизнь каждого участника коллектива выставлялась напоказ.
К сожалению, счастье Юрия и Светланы оказалось недолгим. 23 июня 2022 года сердце певца остановилось. 48-летний Юрий Шатунов скончался в результате обширного инфаркта.
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