Почему Юрий Шатунов скрывал свою семью: тихое счастье в Германии

Этого мальчика знал весь Советский Союз — и минимум половина девчонок была в него беззаветно влюблена. «Белые розы, белые розы!» — неслось из каждой колонки, из каждой форточки, из каждой машины. В 13 лет Юра Шатунов стал самым популярным артистом огромной страны. К 18 он страшно устал от своей славы.

«Белые розы» изо дня в день

Середина восьмидесятых была горячим временем для «Ласкового мая». Собранные и организованные Андреем Разиным мальчишки буквально жили в самолетах, поездах и на сценах. Сорок концертов каждый месяц. Одни и те же песни.

Перед глазами — калейдоскоп лиц, улыбок, фотовспышек… В ушах — постоянный восторженный визг юных поклонниц, рыдания девочек-подростков и признания в любви. Неудивительно, что спустя пять лет такой жизни Юра Шатунов почувствовал невероятную усталость и выгорание.

Переезд в Германию

