Почему счастливый брак Климовой и Месхи дал трещину

Екатерина Климова положительно светилась от счастья, будучи в браке с Гелой Месхи. Многие считали, что уж этот брак актрисы, третий по счету, станет последним. Но похоже, что это далеко не так. Не успела пара обзавестись общим ребенком — дочкой Беллой, как они тут же расстались. Особых причин Екатерина не называла.

Вот только поклонники предположили, что, может быть, Месхи не поладил со старшими детьми своей жены. Но Гела намекнул, что был удивлен тому, какие воспитанные у его возлюбленной отпрыски. Старшая дочка Елизавета, сыновья Матвей и Корней не позволяли себе какие-то высказывания в адрес взрослых, они повели себя мудро, не став препятствовать маминому счастью.

А вот что сама Екатерина Климова говорила о разладе с третьим мужем. Похоже, что причина развода пары весьма тривиальна — из-за перфекционизма людям актерской стези очень непросто быть успешными в личной жизни.