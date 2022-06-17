Почему на самом деле рухнул брак Наташи Королевой и Игоря Николаева

Говоря о разладе между именитым композитором и его музой, писательница дала понять, что причиной всему стала неверность последней. Расставание пары оказалось болезненным для обоих, так как супруги были людьми публичными. Таблоиды во всех красках описывали подробности нового бурного романа Наташи Королевой.

Так, сама Лена Ленина заявила, что в какой-то момент обманутый Игорь Николаев узнал о том, что его молодая жена питает слабость к другому мужчине. Разумеется, смириться с этим музыкант не смог.

«Конечно же, трудно устоять было Наташе перед красавцем и очень обаятельным человеком Тарзаном. Но Игорь — человек такой тонкой душевной организации, что неизбежно сделать ему больно публично — это, конечно, очень большая травма для любого известного человека и особенно для человека творческого», — сетовала писательница.

Также Лена Ленина дала понять, что о разводе этой парочки, который сотряс весь шоу-бизнес, едва ли когда-нибудь забудут. Также бизнесвумен посочувствовала Игорю Николаеву, намекнув, что несмотря на разрыв с молодой женой, музыкант все-таки нашел в себе силы двигаться дальше. К тому же, композитор встретил новую любовь.

Он женился на Юлии Проскуряковой, которая подарила ему дочку Веронику. Кстати, счастлива в браке и Наташа Королева. Спустя два года после разрыва с Николаевым она вышла замуж за танцовщика Сергея Глушко. У пары есть сын Архип.

«Тем не менее, мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — заверила Ленина.

По материалам 5-tv.ru.

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