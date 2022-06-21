Почему Кирилла Сафонова выгнали из института и как Саша Савельева реагирует на его поцелуи с другими

О его жизни можно снимать кино: очень уж головокружительно менялись картинки, окружение, профессии… Прежде чем стать кинозвездой, Кирилл Сафонов успел поработать водителем, грузчиком, художником. И, конечно, не обошлось без романтических приключений.
Зарабатывал с 13 лет
Когда развелись родители Кирилла, он был подростком. Маме нелегко было одной растить троих детей – кроме сына, у нее были еще две старшие дочери. И Кирилл изо всех сил помогал: в 13 лет начал работать на почте, а летом уезжал со стройотрядом, чтобы участвовать в ремонте железной дороги и разгружать стройматериалы. Заработанные деньги нес в семью.
Все эти трудности закалили его характер, научили добиваться целей. Не сумев поступить с первого раза в институт культуры, парень не растерялся: устроился работать на вернисаж, где продавал как чужие, так и свои картины.
Выгнали из института
В ГИТИСе Сафонов был подающим надежды студентом, но диплом так и не получил: его отчислили из института перед самым его окончанием. А дело было в строптивом характере Кирилла. Он сорвал генеральную репетицию дипломного спектакля, отказавшись читать монолог. Педагоги ему этого не простили: пришлось покинуть стены ГИТИСа.
Чуть не разбился на машине
Впрочем, и без диплома он сумел устроиться в театр им. Станиславского. К тому времени Кириллу уже приходилось думать о том, как обеспечить семью, ведь он женился рано, в 18 лет, на 16-летней Елене.
Театральных заработков катастрофически не хватало, и Сафонов работал таксистом по ночам. Однажды это чуть не стоило ему жизни: усталый, не выспавшийся, он заснул за рулем. Могла произойти трагедия, но, к счастью, дорога была пустынной, да и проснулся он довольно быстро.
Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
Переехал в Израиль
Молодого актера заметил Леонид Каневский – и пригласил в свой театр в Израиле. Там уже обосновались мама и сестры Кирилла. Он перебрался в Тель-Авив, быстро выучил иврит и три года выходил на сцену театра «Гешер». Но в 2001 году снова резко поменял свою жизнь: вернулся в Россию, чтобы сниматься в фильмах и сериалах.
Именно тогда начался его взлет как киноактера: он получил главные роли в проектах «Кризис Веры» и «Татьянин день». Решение снова жить в России совпало с разводом: после 10 лет брака Кирилл и Елена решили расстаться. Их дочери Насте тогда было 6 лет.
Кирилл Сафонов. Фото: Global Look Press
Смерть первой жены
Елена вскоре снова вышла замуж. Но и этот брак не сложился. Ее второй муж, фотограф Вадим Сухаревский, по его словам, долго пытался бороться с алкогольной зависимостью Елены, но она наотрез отказывалась лечиться, не признавая проблемы. Это ее и погубило. Летом 2018-го Елены не стало. Ей было всего 42 года.
Тайная свадьба
После развода Кирилл Сафонов довольно долго оставался одиноким, но потом познакомился с певицей Сашей Савельевой, экс-солисткой группы «Фабрика». Между ними начался бурный роман, но актер не сразу решился посвятить в него дочь – боялся, что Настя отреагирует болезненно.
Впрочем, довольно скоро девушки познакомились, и Настя приняла любимую папы доброжелательно, а потом они и вовсе стали подругами. Весной 2010 года Кирилл и Саша поженились. Правда, церемонию бракосочетания они сохранили в тайне от всех: на ней присутствовал только продюсер Саши, композитор Игорь Матвиенко, и самые близкие родственники.
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Global Look Press
Долгожданный сын
Кириллу очень хотелось снова стать отцом, и эта мечта сбылась. Только вот появление наследника сопровождалось серьезными трудностями: Саша очень тяжело переносила беременность, малыш родился раньше срока, слабеньким, первое время провел в реанимации.
Но врачи сумели выходить мальчика, и счастливые родители забрали его домой, дав красивое имя: Леон. Сейчас Леону уже 4 года. И Кирилл, и Саша стараются оберегать жизнь своей семьи от излишнего внимания.
Конфликт с Чулпан Хаматовой
Как и многих других публичных людях, о Сафонове и Савельевой то и дело возникают слухи. Например, в 2019 году соцсети пестрили негодующими комментариями пользователей: как это Савельева позволила себе пойти на мероприятие с маленьким сыном и там соблазнительно танцевать, привлекая к себе всеобщее внимание?
А летом 2020 года заговорили о скандале в театре «Современник»: якобы Кирилл Сафонов поставил под угрозу срыва спектакль «Двое на качелях», отказавшись играть с Чулпан Хаматовой. Тогда актер отреагировал на это довольно бурно, сказав:
«Началась какая-то информационная возня, и кто-то использует мое имя. Найду, кто начал, - уши накручу».
Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
Муж целуется с другими
Уже не раз Сафонову приписывали романы с его партнершами по кино. И не поверить в это трудно: ведь на экране он то и дело целуется с разными красотками. Кроме того, Кирилл порой восхищенно комментирует в соцсетях откровенные фото Натальи Рудовой, с которой снимался в сериале «Татьянин день».
Его жена, Саша Савельева, на вопросы о ревности отвечает:
«Какой в этом смысл? Это то же самое, если бы он ревновал меня к флейте, когда я на ней играю».
Похоже, несмотря на слухи и сплетни, в их семье царят гармония и счастье.