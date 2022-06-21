Почему Кирилла Сафонова выгнали из института и как Саша Савельева реагирует на его поцелуи с другими

О его жизни можно снимать кино: очень уж головокружительно менялись картинки, окружение, профессии… Прежде чем стать кинозвездой, Кирилл Сафонов успел поработать водителем, грузчиком, художником. И, конечно, не обошлось без романтических приключений.

Зарабатывал с 13 лет

Когда развелись родители Кирилла, он был подростком. Маме нелегко было одной растить троих детей – кроме сына, у нее были еще две старшие дочери. И Кирилл изо всех сил помогал: в 13 лет начал работать на почте, а летом уезжал со стройотрядом, чтобы участвовать в ремонте железной дороги и разгружать стройматериалы. Заработанные деньги нес в семью.

Все эти трудности закалили его характер, научили добиваться целей. Не сумев поступить с первого раза в институт культуры, парень не растерялся: устроился работать на вернисаж, где продавал как чужие, так и свои картины.

Выгнали из института

В ГИТИСе Сафонов был подающим надежды студентом, но диплом так и не получил: его отчислили из института перед самым его окончанием. А дело было в строптивом характере Кирилла. Он сорвал генеральную репетицию дипломного спектакля, отказавшись читать монолог. Педагоги ему этого не простили: пришлось покинуть стены ГИТИСа.

Чуть не разбился на машине

Впрочем, и без диплома он сумел устроиться в театр им. Станиславского. К тому времени Кириллу уже приходилось думать о том, как обеспечить семью, ведь он женился рано, в 18 лет, на 16-летней Елене.

Театральных заработков катастрофически не хватало, и Сафонов работал таксистом по ночам. Однажды это чуть не стоило ему жизни: усталый, не выспавшийся, он заснул за рулем. Могла произойти трагедия, но, к счастью, дорога была пустынной, да и проснулся он довольно быстро.

