Почему Елизавету II могли считать виновной в гибели принцессы Дианы

8 сентября ушла из жизни великая Елизавета II. А СМИ уже пестрят сообщениями, что с королевой не смог попрощаться ее внук - принц Гарри. Его самолет приземлился через пятнадцать минут после официального сообщения о смерти Елизаветы.
Последние пару лет отношения бабушки и внука нельзя было назвать легкими. Она не принимала его жену Меган Маркл, а Меган в свою очередь описывала в интервью те интриги, с которыми столкнулась при королевском дворе. Однако есть версия, что Гарри таил обиду на бабушку, которую все же любил, не только из-за разногласий с его супругой. Он считал ее косвенно виновной в гибели мамы – принцессы Дианы.
Какими были отношения Елизаветы II и Дианы?
С королевской семьей Диана познакомилась еще в детстве. Обе ее бабушки являлись фрейлинами мамы королевы Елизаветы, а отец Джон Спенсер унаследовал графский титул. Известно, что девочка жила в поместье Сандрингем и играла с принцами Эндрю и Эдвардом – своими ровесниками.
Однако свою жизнь она связала с их братом, принцем Чарльзом, с которым ее познакомила сестра Сара. В тот период она бросила учебу в престижном Швейцарском учебном заведении и даже подрабатывала нянечкой. Прежде чем пожениться, молодые люди встречались лишь 13 раз. Однако Диана и не подозревала, что Чарльз влюблен в другую – Камиллу Паркер- Боулз и женился на ней в 1981 году по настоянию отца, который хотел, чтобы сын забыл прежнюю возлюбленную. Но этого, конечно, не случилось.
Буквально за день до свадьбы принц Чарльз признался Диане, что любит Камиллу, а впоследствии объявил о своих чувствах публично, на телевидении. В 1996 году пара развелась.
Принцесса Диана не видела любви и со стороны королевской семьи. Как писал биограф Дианы Эндрю Мортон, ее отношения с королевой Елизаветой носили уважительный, но формальный характер. Говорили, что принцесса побаивалась свекрови и каждый раз при встрече с ней делала глубокий реверанс.
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Историк, доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Александр Киселев рассказывал в интервью нашему сайту, что леди Ди позволяла себе некоторые вольности, которые раздражали королеву и ее окружение. Диана дружила с дворцовым персоналом, не всегда одевалась по правилам, любила есть фастфуд.
Она сама занималась воспитанием своих детей, отказавшись от услуг королевской няни. Диана настояла на том, чтобы принц Уильям учился в обычной государственной, а не престижной аристократической школе, и это решение наделало много шума в монаршей семье. Хотя именно такое поведение принцессы и принесло ей народную любовь.
Роковая любовь леди Ди
Ну и не найдя любви в королевской семье, леди Ди искала ее на стороне. О романах принцессы ходили самые невероятные слухи. Так, ей приписывали отношения с ее телохранителем Барри Маннаки, военным майором Джеймсом Хьюиттом, который, по слухам, является отцом принца Гарри, исламским арт-дилером Оливером Хоаром, миллиардером Теодором Форстманном, Джоном Кеннеди-младшим, певцом Брайаном Адамсом и другими яркими мужчинами.
Два года принцесса встречалась с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом. По слухам, на момент своей смерти Диана носила его ребенка.
Однако роковым мужчиной в ее жизни все же стал египетский миллиардер Доди Аль-Файед. В 1997 году принцесса погибла вместе с ним в автокатастрофе, в парижском тоннеле, спасаясь от преследований папарацци. Впоследствии в крови Анри Поля, водителя мерседеса, в котором разбились любовники, был обнаружен алкоголь, а ремни безопасности оказались неисправными.
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Принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Случившаяся трагедия зародила в умах многих, в том числе отца возлюбленного Дианы Мохаммеда Аль-Файеда, мысль, что гибель принцессы и ее спутника не была случайной. Звучали версии, что к автокатастрофе причастны спецслужбы, что сам водитель являлся представителем британской разведки, что на месте аварии неожиданно появился белый автомобиль под управлением фотографа и журналиста Джеймса Андосона. Правда, потом три года спустя его тело нашли в машине, припаркованной посереди леса…
Среди распространенных версий также была причастность к убийству Дианы королевской семьи. Мол, принцессу убили за то, что она была якобы беременна от мусульманина – Хасната Хана и собиралась обнародовать этот факт на телевидении. И британская монархия не вынесла бы такого позора… Однако было доказано, что никакой сенсационной пресс-конференции в тот период не планировалось.
Похожая версия – королевское семейство не могло простить принцессе ее любвеобильность. Во время судебных слушаний в 2007 году представитель Мохаммеда Аль-Файеда огласил список предполагаемых любовников Дианы, в котором было четыре фамилии, а потом прозвучало ироничное «и так далее» с намеком на то, что цифры могут быть очень большими.
Как на гибель Дианы отреагировала британская королева
Что же касается Елизаветы II, то королева узнала о гибели бывшей невестки как раз в том самом замке Балморал, где и провела свои последние часы. Как писала в своей книге королевский биограф Ингрид Сьюрд, королеве, принцу Чарльзу и принцу Филиппу позвонили из французского посольства в 3:30 утра и сообщили о смерти Дианы в автокатастрофе. И их первой реакцией было ошеломленное удивление. А королева при этом сказала: «Должно быть, кто-то повредил тормоза».
Кстати, кто-то из пользователей Сети написал: «Ничего удивительного в том, что Елизавета II предположила неисправность тормозов: опытный водитель, в 1945 году она водила военный грузовик, тогда и получила лицензию на управление автомобилем».
Диану, которую в народе любили и называли королевой сердец, провожали со всеми подобающими почестями. Вопреки официальному протоколу, на Букингемском дворце в дни скорби был приспущен британский флаг. Так захотели поклонники Дианы Спенсер. Проститься с ней пришли тысячи людей.
Принц Гарри. Фото: Global Look Press
Но больше всего, наверное, горевали сыновья Дианы, особенно 12-летний Гарри. Как писала его биограф Анджела Левин, в те горькие дни юному герцогу Сассекскому просто было некому выговориться. Принцу Чарльзу, влюбленному в Камиллу Паркер-Боулз, явно не поплачешься в жилетку.
А Елизавета и Филипп, привыкшие жить по протоколу, просто не понимали излишней эмоциональности леди Ди. Свое горе Гарри мог разделить только со старшим братом.
Считал ли рыжеволосый принц королевскую семью действительно причастной к гибели принцессы Дианы? Это всего лишь домыслы и версии. Этого мы знать не можем. Только сейчас, когда из жизни ушла Елизавета II, мы видим на снимках, что Гарри действительно не скрывает слез…