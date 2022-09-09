Почему Елизавету II могли считать виновной в гибели принцессы Дианы

8 сентября ушла из жизни великая Елизавета II. А СМИ уже пестрят сообщениями, что с королевой не смог попрощаться ее внук - принц Гарри. Его самолет приземлился через пятнадцать минут после официального сообщения о смерти Елизаветы.

Последние пару лет отношения бабушки и внука нельзя было назвать легкими. Она не принимала его жену Меган Маркл, а Меган в свою очередь описывала в интервью те интриги, с которыми столкнулась при королевском дворе. Однако есть версия, что Гарри таил обиду на бабушку, которую все же любил, не только из-за разногласий с его супругой. Он считал ее косвенно виновной в гибели мамы – принцессы Дианы.

Какими были отношения Елизаветы II и Дианы?

С королевской семьей Диана познакомилась еще в детстве. Обе ее бабушки являлись фрейлинами мамы королевы Елизаветы, а отец Джон Спенсер унаследовал графский титул. Известно, что девочка жила в поместье Сандрингем и играла с принцами Эндрю и Эдвардом – своими ровесниками.

Однако свою жизнь она связала с их братом, принцем Чарльзом, с которым ее познакомила сестра Сара. В тот период она бросила учебу в престижном Швейцарском учебном заведении и даже подрабатывала нянечкой. Прежде чем пожениться, молодые люди встречались лишь 13 раз. Однако Диана и не подозревала, что Чарльз влюблен в другую – Камиллу Паркер- Боулз и женился на ней в 1981 году по настоянию отца, который хотел, чтобы сын забыл прежнюю возлюбленную. Но этого, конечно, не случилось.

Буквально за день до свадьбы принц Чарльз признался Диане, что любит Камиллу, а впоследствии объявил о своих чувствах публично, на телевидении. В 1996 году пара развелась.

Принцесса Диана не видела любви и со стороны королевской семьи. Как писал биограф Дианы Эндрю Мортон, ее отношения с королевой Елизаветой носили уважительный, но формальный характер. Говорили, что принцесса побаивалась свекрови и каждый раз при встрече с ней делала глубокий реверанс.