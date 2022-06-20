Почему Анна Кошмал на самом деле поссорилась со звездами телехита «Сваты»

В одном из своих интервью Анна Кошмал заявляла, что не могла поверить своему счастью, когда прошла кастинг в сериал «Сваты». Девушка считала, что на роль Жени Ковалевой продюсеры выберут более опытную актрису. И кандидаток было предостаточно. Вот только счастливый билет вытянула именно Кошмал.

Пребывая в триумфе, девушка тут же позвонила своему отцу, который был фанатом «Сватов», похваставшись тем, что теперь и она часть этого замечательного проекта. И по словам Анны, ее папа не сразу поверил, что дочка будет играть Женю Ковалеву. Разумеется, он был очень горд своей дочерью, получившей первую важную роль.

Уже позже, оказавшись на съемочной площадке «Сватов», Кошмал удивилась тому, с каким уважением к ней относятся и коллеги, и техническая служба. К актрисе обращались исключительно на вы.

Однако Анна понимала, что ее окружают известные актеры, и разумеется, чувствовала себя скованно. Отеческую заботу о новенькой на съемках проявил Федор Добронравов. Он можно сказать опекал Кошмал, для которой каждый съемочный день был своего рода испытанием. Как со смехом говорила сама актриса — «каторгой». Но потом Кошмал влилась в съемочный процесс, и перестала быть «деревянной», по словам самой же Анны.