Почему Анна Кошмал на самом деле поссорилась со звездами телехита «Сваты»

В одном из своих интервью Анна Кошмал заявляла, что не могла поверить своему счастью, когда прошла кастинг в сериал «Сваты». Девушка считала, что на роль Жени Ковалевой продюсеры выберут более опытную актрису. И кандидаток было предостаточно. Вот только счастливый билет вытянула именно Кошмал.
Пребывая в триумфе, девушка тут же позвонила своему отцу, который был фанатом «Сватов», похваставшись тем, что теперь и она часть этого замечательного проекта. И по словам Анны, ее папа не сразу поверил, что дочка будет играть Женю Ковалеву. Разумеется, он был очень горд своей дочерью, получившей первую важную роль.
Уже позже, оказавшись на съемочной площадке «Сватов», Кошмал удивилась тому, с каким уважением к ней относятся и коллеги, и техническая служба. К актрисе обращались исключительно на вы.
Однако Анна понимала, что ее окружают известные актеры, и разумеется, чувствовала себя скованно. Отеческую заботу о новенькой на съемках проявил Федор Добронравов. Он можно сказать опекал Кошмал, для которой каждый съемочный день был своего рода испытанием. Как со смехом говорила сама актриса — «каторгой». Но потом Кошмал влилась в съемочный процесс, и перестала быть «деревянной», по словам самой же Анны.
Анна Кошмал с Федором Добронравовым. Фото: личный архив
Прошли годы... И сейчас у всех на слуху конфликт, который разгорелся между звездами «Сватов» и Анной Кошмал. Причина — события на Украине. Сама актриса писала в своем микроблоге, что перестала поддерживать общение с именитыми коллегами, дав понять, что избежать ссоры им не удалось. Такую позицию Анны Кошмал прокомментировал режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич. Он считает, что дело — исключительно в пиаре.
«Сейчас кто во что горазд, лишь бы засветиться. Это однозначно какая-то дешевая самореклама, начали забывать про девочку, вот она о себе и напоминает», — уточнил Радзюкевич.
Режиссер добавил, что около половины актеров «Сватов» имеют украинские корни. Татьяна Кравченко, например, сама родом из Донецка.
Примечательно, что ранее Анна Кошмал отзывалась о своих коллегах, о той же Татьяне Кравченко исключительно в положительных тонах, уверяя, что испытывает к актерскому составу сердечную привязанность.
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать!» — писала Анна о Федоре Добронравове.
«Люблю, не могу…» — такие строки в личном микроблоге оставила Кошмал, говоря о Татьяне Кравченко.
По материалам: News.ru.