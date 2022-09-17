Пелагея обыграла мужа-хоккеиста, Конкин отсудил полтора миллиона

В конце лета Владимир Конкин отметил 71-летие. Но актеру было не до праздников, ведь в очередной раз пришлось вспоминать о смерти дочери Софии. 22 сентября 2020 года София утонула в бассейне фитнес-центра, и на днях был вынесен приговор по этому резонансному делу.

В день смерти поздним вечером женщина купила бутылку вина и пошла в фитнес-центр, где в тот момент не работали камеры наблюдения. В спортклубе на Красной Пресне Конкина часто плавала в бассейне. Глубина там всего 1,6 метра, но вдруг София пошла на дно. Из воды ее вытащил тренер фитнес-центра, пытался оказать первую помощь - медсестры на посту в тот вечер не было. Когда Софию увозили на скорой, она еще дышала, но в больнице скончалась. Экспертиза показала наличие в крови Софии алкоголя и снотворного.

Женщину пустили в фитнес-клуб в нетрезвом виде, на рабочем месте отсутствовали медсестры и спасатели - все это спровоцировало трагедию. Обвиняемой по этому делу стала руководитель фитнес-клуба Анна Андрианова, которая в итоге получила два года принудительных работ. Суд постановил выплатить семье погибшей компенсацию - полтора миллиона рублей. Конкин требовал 11 миллионов, сразу сказав, что отсудит деньги и оставит их внучке.

София воспитывала дочь Калису от экс-супруга. Сейчас ребенку 12 лет, и Владимир Алексеевич активно участвует в воспитании внучки, но в силу возраста не смог оформить опеку над ней. Калиса живет в Питере в семье племянницы актера - именно она стала опекуном девочки.

Жена Конкина умерла 12 лет назад, и он все свое время отдавал дочери Софии и внучке. У Конкина также есть сыновья Святослав и Ярослав - у них свои семьи, они живут в Германии.

В конце лета Владимир Конкин отметил 71-летие. Но актеру было не до праздников, ведь в очередной раз пришлось вспоминать о смерти дочери Софии. 22 сентября 2020 года София утонула в бассейне фитнес-центра, и на днях был вынесен приговор по этому резонансному делу.

В итоге Пелагее удалось победить - на днях суд отклонил апелляцию Телегина, в которой спортсмен оспаривал раздел совместно нажитого имущества. Итак, квартира досталась Пелагее, а дом остался в совместной собственности - когда его продадут, деньги поделят поровну. Взыскать с Пелагеи денежную компенсацию Ивану также не удалось.