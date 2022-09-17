Пелагея обыграла мужа-хоккеиста, Конкин отсудил полтора миллиона

Бросок Телегина не достиг цели
Пелагея и Иван Телегин развелись два года назад и все это время делили имущество. Пелагея воспитывает общую дочь пары, 5-летнюю Таисию. А Телегин женился и через суд попытался забрать у экс-супруги внушительную часть имущества. Что же делили экс-супруги? Загородный дом, купленный в ипотеку (цена - 50 млн руб.), Иван и Пелагея - собственники. Квартиру ценой примерно 80 миллионов, купленную после свадьбы на деньги матери Пелагеи. Певица записана ее собственником, но Иван там прописался после свадьбы. Пелагея считает, что подарок мамы делить несправедливо, но спортсмен требовал половину. В какой-то момент представители Телегина сообщили: мол, в браке Пелагея жила на деньги мужа, а свои гонорары переводила маме. Поэтому Иван хочет узнать обо всех доходах экс-супруги за три года брака и забрать половину. Адвокаты Пелагеи доказали: певица также тратилась на совместную жизнь и полностью за свой счет сделала ремонт в доме. Кстати, после расставания с Пелагеей хоккеист жил с возлюбленной Марией Гончар, но развод еще не оформил. Зато уже тогда Иван закрыл свои счета и купил дом в Барвихе за $2 миллиона - оформил его на свою маму и двоюродного брата Гончар.
Это были очень разные процессы, но объединяло их участие знаменитостей - заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, популярной певицы Пелагеи, известного хоккеиста Ивана Телегина.
Два года принудительных работ для босса фитнес-клуба
Владимир Конкин с дочерью Софией и внучкой Калисой. Фото: Первый канал
В конце лета Владимир Конкин отметил 71-летие. Но актеру было не до праздников, ведь в очередной раз пришлось вспоминать о смерти дочери Софии. 22 сентября 2020 года София утонула в бассейне фитнес-центра, и на днях был вынесен приговор по этому резонансному делу.
В день смерти поздним вечером женщина купила бутылку вина и пошла в фитнес-центр, где в тот момент не работали камеры наблюдения. В спортклубе на Красной Пресне Конкина часто плавала в бассейне. Глубина там всего 1,6 метра, но вдруг София пошла на дно. Из воды ее вытащил тренер фитнес-центра, пытался оказать первую помощь - медсестры на посту в тот вечер не было. Когда Софию увозили на скорой, она еще дышала, но в больнице скончалась. Экспертиза показала наличие в крови Софии алкоголя и снотворного.
Женщину пустили в фитнес-клуб в нетрезвом виде, на рабочем месте отсутствовали медсестры и спасатели - все это спровоцировало трагедию. Обвиняемой по этому делу стала руководитель фитнес-клуба Анна Андрианова, которая в итоге получила два года принудительных работ. Суд постановил выплатить семье погибшей компенсацию - полтора миллиона рублей. Конкин требовал 11 миллионов, сразу сказав, что отсудит деньги и оставит их внучке.
София воспитывала дочь Калису от экс-супруга. Сейчас ребенку 12 лет, и Владимир Алексеевич активно участвует в воспитании внучки, но в силу возраста не смог оформить опеку над ней. Калиса живет в Питере в семье племянницы актера - именно она стала опекуном девочки.
Жена Конкина умерла 12 лет назад, и он все свое время отдавал дочери Софии и внучке. У Конкина также есть сыновья Святослав и Ярослав - у них свои семьи, они живут в Германии.
В конце лета Владимир Конкин отметил 71-летие. Но актеру было не до праздников, ведь в очередной раз пришлось вспоминать о смерти дочери Софии. 22 сентября 2020 года София утонула в бассейне фитнес-центра, и на днях был вынесен приговор по этому резонансному делу.
В итоге Пелагее удалось победить - на днях суд отклонил апелляцию Телегина, в которой спортсмен оспаривал раздел совместно нажитого имущества. Итак, квартира досталась Пелагее, а дом остался в совместной собственности - когда его продадут, деньги поделят поровну. Взыскать с Пелагеи денежную компенсацию Ивану также не удалось.