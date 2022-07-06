Павел Прилучный: «Я очень счастлив»

Напомним, Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились в 2011 году, но развелись из-за частых скандалов два года назад. Но все это время фанаты пары надеялись на их воссоединение, из-за чего не верили в свадьбу Павла и Зепюр. Даже начали травлю девушки в соцсетях, поэтому Зепюр намекнула на то, что никаких отношений нет, есть лишь совместные съемки - она просто хотела, чтобы ее перестали оскорблять.

Словно в качестве укора всем, кто называл эти отношения пиаром, Прилучный вот уже два месяца носит обручальное кольцо и публикует в социальных сетях фото в обнимку с Зепюр. Некоторые снимки Павел подписывает с не свойственным ему романтизмом: «Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив».

Так что же происходит на самом деле? Счастливый брак, пиар или просто «совместные съемки»? Чтобы убедиться в том, что брак и впрямь состоялся, мы запросили и получили выписку из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что именно в этом качестве - как индивидуальный предприниматель - Зепюр Брутян зарегистрировалась в 2018 году.

Через ИП артистка получает гонорары за съемки и другие мероприятия. В июне в госреестре ИП «Брутян Зепюр Аршаковна» было изменено на «ИП Прилучная Зепюр Аршаковна». Переименование ИП после смены фамилии - обязательная процедура по закону. Стало быть, никаких сомнений быть не может - Павел снова женат! Для него это второй брак, для Зепюр - первый.

Забавно, что теперь в России проживают две артистки по фамилии Прилучная: Муцениеце после развода не стала возвращать прежнюю фамилию, чтобы не переделывать многочисленные документы. Правда, как и Зепюр, работает она под фамилией девичьей.

Кстати, об этом и не только сообщал Telegram-канал «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Итак, она звалась Зепюр...