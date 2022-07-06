Павел Прилучный: «Я очень счастлив»

Последние два месяца в жизни 34-летнего актера выдались по-настоящему жаркими: премьера четвертого сезона «Мажора» (сериал уже стартовал на онлайн-платформе «Кинопоиск»), кардинальные изменения на личном фронте... Но если киношные дела Прилучного на виду, то личную жизнь он предпочитает скрывать, а ведь именно в ней происходит все самое интересное.
Медовый месяц с учетом отцовских интересов
Медовый месяц Павел и Зепюр провели, практически не отрываясь друг от друга. Фото: соцсети
Итак, два месяца назад Павел тайно женился на 26-летней коллеге Зепюр Брутян. Актерская пара не стала устраивать пышных гулянок по случаю регистрации брака и трезвонить о нем во всех СМИ и соцсетях. Вскоре после похода в загс супруги отправились в путешествие.
Молодожены сменили несколько курортных направлений, а в финальной части своего вояжа, в июне, Павел и Зепюр отдохнули на вилле в Турции. При этом ежедневно по несколько часов Прилучный проводил с детьми от предыдущего брака, 9-летним Тимофеем и 6-летней Мией. Поклонники удивились: неужели Павел уехал в медовый месяц с новой пассией и детьми от другого брака?
Брак с Агатой Муцениеце продержался почти 10 лет - пара сохранила хорошие отношения ради общих детей. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс Газета
Экс-жена «мажора» актриса Агата Муцениеце тут же прояснила ситуацию: пока сама она весь июнь снималась в кино, сын и дочь отдыхали в Турции с ее мамой (соответственно, своей бабушкой).
«Я благодарна Вселенной, что сейчас много работаю, - призналась Агата. - Дело в том, что новый дом еще надо доделать…» Дом, о котором говорит актриса, она купила недавно на собственные сбережения и теперь зарабатывает на его обустройство.
А у детей отдых на море с бабушкой был запланирован заранее. Как же там оказался Павел? Прилучный выбрал этот же курорт одним из маршрутов путешествия специально, чтобы несколько часов в день проводить с детьми - кстати, иногда компанию им составляла и новая избранница актера.
Сейчас все уже вернулись в Москву. Павел с супругой поселились в загородном доме, который арендует актер. Недавно Прилучный продал особняк в элитном поселке, в котором он жил с первой семьей, и сейчас присматривает новый, где планирует обустроиться с Зепюр и где обязательно будут комнаты для Тимофея и Мии - ради того, чтобы иметь возможность видеть детей регулярно, Павел поддерживает общение с первой женой.
Кстати, по версии сплетников, причиной свадьбы Павла и Зепюр стала беременность последней. Однако в окружении звездного актера эту информацию опровергают - мол, поженились ребята не «по залету», а по большой любви.
Новая фамилия индивидуального предпринимателя
Свежеиспеченные супруги нашли время не только для пляжного, но и для активного отдыха. Фото: соцсети
Напомним, Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились в 2011 году, но развелись из-за частых скандалов два года назад. Но все это время фанаты пары надеялись на их воссоединение, из-за чего не верили в свадьбу Павла и Зепюр. Даже начали травлю девушки в соцсетях, поэтому Зепюр намекнула на то, что никаких отношений нет, есть лишь совместные съемки - она просто хотела, чтобы ее перестали оскорблять.
Словно в качестве укора всем, кто называл эти отношения пиаром, Прилучный вот уже два месяца носит обручальное кольцо и публикует в социальных сетях фото в обнимку с Зепюр. Некоторые снимки Павел подписывает с не свойственным ему романтизмом: «Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив».
Так что же происходит на самом деле? Счастливый брак, пиар или просто «совместные съемки»? Чтобы убедиться в том, что брак и впрямь состоялся, мы запросили и получили выписку из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей. Дело в том, что именно в этом качестве - как индивидуальный предприниматель - Зепюр Брутян зарегистрировалась в 2018 году.
Через ИП артистка получает гонорары за съемки и другие мероприятия. В июне в госреестре ИП «Брутян Зепюр Аршаковна» было изменено на «ИП Прилучная Зепюр Аршаковна». Переименование ИП после смены фамилии - обязательная процедура по закону. Стало быть, никаких сомнений быть не может - Павел снова женат! Для него это второй брак, для Зепюр - первый.
Забавно, что теперь в России проживают две артистки по фамилии Прилучная: Муцениеце после развода не стала возвращать прежнюю фамилию, чтобы не переделывать многочисленные документы. Правда, как и Зепюр, работает она под фамилией девичьей.
Кстати, об этом и не только сообщал Telegram-канал «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.
Итак, она звалась Зепюр...
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости
Зепюр, Агата и Павел знакомы давно. Их встреча случилась на съемочной площадке первой части сериала «В клетке» в 2018 году. Вот только тогда Павел был женат на Агате, которая также снималась в этом сериале, а Зепюр была свободна. После развода Прилучный закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович, однако эти отношения продлились чуть больше года. А потом харизматичная Зепюр вновь появилась в жизни Прилучного.
В прошлом году они снимались вместе во втором сезоне сериала «В клетке», а в этом уже поженились! Одна из коллег Прилучного рассказала нам: «Зепюр и Павел действительно знакомы с первых съемок «В клетке». Рассказывают, будто еще тогда что-то между ними было. Да нет - никакого романа тогда не было. Прилучный ведь был женат и любил свою жену. Симпатия вспыхнула позже - и роман начался благодаря съемкам во второй части сериала в прошлом году».
Кстати, после того как Павел ушел к другой, Карпович отреагировала так: «Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, будете за него счастливы, как бы ни было. Если в вас затаилась жажда мести, зла, то вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед». При этом Мирослава сейчас даже лайкает совместные фото бывшего с женой! О которой, кстати, известно не так много. Что же это за удивительная девушка, сумевшая пленить «мажора»?
Брутян - российская актриса армянского происхождения, родилась в Москве в обычной семье, где не было артистов. Ее мама преподавала танцы, поэтому девочка с детства занималась хореографией, а также художественной гимнастикой и вокалом. После получения аттестата Зепюр окончила Высшую школу сценических искусств, снималась в кино и сериалах - ее можно увидеть в таких проектах, как «Батальон», «Бихэппи», «Три капитана», «Последний аксель». Видимо, теперь при наличии такого мужа фильмография Зепюр-Прилучной пополнится новыми картинами и важными для любой актрисы главными ролями. ￼
«Гармоничная пара, но молодожены должны научиться уступать друг другу»
Специально для «Телепрограммы» звездный нумеролог Фарида Красавкина по датам рождения рассчитала будущее этого брака: «Гармоничная пара! Я бы дала молодоженам совет - уступать друг другу, так как они две сильные творческие личности. По цифрам супруги очень подходят друг другу. Главное - вовремя следить за эмоциональным фоном в семье и обходить периоды рисков, прекращая споры. На ближайшие полгода вижу рискованный период для отношений - середина сентября».