«Папа!»: сын Энрике Иглесиаса с младенчества подкрепляет рыдания бурчанием на русском

Энрике Иглесиас редко балует поклонников свежими кадрами с детьми и русской женой Анной Курниковой. Зато на фан-страничке испанского певца есть памятные видеоролики. На одном из таких возлюбленный теннисистки прикинулся лошадкой, покатав на спине двойняшек — сына Николаса и дочку Люси — к полному восторгу малышей.
Оператором выступила Анна Курникова, которая и подловила забавный момент, когда ее сынишка Николас попытался схватить отца за загривок, но не удержался и скатился на газон. Малыш тут же в обиде завизжал: «Папа!» И собирался уже было разрыдаться что есть мочи, но Иглесиас тут же подскочил к сынишке, потрепав его по животику, чтобы тот успокоился. Похоже с младенчества сын Анны Курниковой подкрепляет рыдания бурчанием на русском.
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В одном из своих интервью Энрике Иглесиас признался, что все его дети, а их у испанского певца с Анной Курниковой трое, учат русский язык. Также они говорят на английском и испанском. Но русский, как подметил певец, самый сложный из всех. Учителем для всей семьи стала Курникова. Кстати, свою младшую дочку певец назвал русским именем Маша. Оно ему сразу понравилось. Поэтому когда Анна предложила мужу это имя, он тут же согласился. Так певец считает, что Маша очень красивое русское имя.
«Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось», — заверил Иглесиас.
По материалам Lenta.ru