«Папа!»: сын Энрике Иглесиаса с младенчества подкрепляет рыдания бурчанием на русском

Энрике Иглесиас редко балует поклонников свежими кадрами с детьми и русской женой Анной Курниковой. Зато на фан-страничке испанского певца есть памятные видеоролики. На одном из таких возлюбленный теннисистки прикинулся лошадкой, покатав на спине двойняшек — сына Николаса и дочку Люси — к полному восторгу малышей.

Оператором выступила Анна Курникова, которая и подловила забавный момент, когда ее сынишка Николас попытался схватить отца за загривок, но не удержался и скатился на газон. Малыш тут же в обиде завизжал: «Папа!» И собирался уже было разрыдаться что есть мочи, но Иглесиас тут же подскочил к сынишке, потрепав его по животику, чтобы тот успокоился. Похоже с младенчества сын Анны Курниковой подкрепляет рыдания бурчанием на русском.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».