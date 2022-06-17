Отнюдь не мамы! В какой роли Алла Пугачева видела себя в жизни двойняшек Гарри и Лизы

Алла Пугачева не только сыграла свадьбу с шоуменом Максимом Галкиным, пара также обвенчалась в подмосковном храме. После чего артистка покаялась за венчание с Филиппом Киркоровым, когда певице напомнили о том, что в 1994 году она уже давала священные брачные клятвы в Иерусалиме. Алла Пугачева заверила, что будет корить себя за это до конца своих дней.

Примечательно, что нынешний муж Примадонны даже чуть младше ее 51-летней дочки Кристины Орбакайте. И последней, возможно, стоило бы возмутиться, однако она полностью поддержала именитую маму. Так, певица дала понять, что Максим Галкин сделал для Пугачевой то, что до него никто не делал. Он построил для Примадонны дом. Алла Борисовна впервые пришла жить к мужу, а не наоборот. Галкин позаботился о том, чтобы свить уютное гнездышко для жены в подмосковной деревне Грязь. Хотя замок с гаргульями у парадного крыльца немного смущал певицу, она не стала давать мужу какие-то советы, поняв, что он с детства мечтал жить в таком доме, словно из сказки про рыцарей.

Кстати, именно Алла Пугачева настояла на том, чтобы у них с мужем появились дети. Двойняшек Гарри и Лизу им родила суррогатная мама. Говоря о том, какую роль отводила себе Примадонна в жизни малышей, шоумен дал понять, что поначалу Алла не думала, что сможет стать им мамой. Певица видела себя скорее бабушкой.